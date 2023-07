V Záhorskej galérii uvedú novú publikáciu Predobraz – Stopové prvky

Senica 18. júla (TASR) - V rámci výstavy Predobraz - Stopové prvky, ktorej autorom je Milan Mikula, uvedú v Záhorskej galérii Jána Mudrocha novú publikáciu od autora výstavy. Kniha nesie rovnaký názov ako samotná výstava. TASR o tom informovala Zuzana Dohnalová z galérie, ktorej zriaďovateľom je Trnavský samosprávny kraj.



"V súčasnosti nefunkčná časť priestorov výroby granulátu a zvlákňovania bývalej továrne na výrobu umelých vlákien Slovenský hodváb v Senici sa stala dejiskom osobitej akcie výtvarníka Milana Mikulu a výstava je jej prenesením do priestorov galérie. Po výstave teraz autor predstaví aj knihu, ktorú k tomuto projektu pripravil," uviedla Dohnalová.



Ako doplnila, autor zaznamenáva fragmenty, pozostatky, stopy, vrstvy a nánosy priemyselného objektu autorskou metódou ich snímania a odkrývania. "Vytvára akýsi záznam života (alebo obdobia funkčnosti) daného objektu formou odvrstvovania vybraných častí stien, podláh a zaujímavých výsekov z priestoru metódou ´archeologického´ odkrývania naukladaných ´kultúrnych vrstiev´," informovala kurátorka výstavy Mária Beňačková Rišková.



Akcia nesie v sebe prvky recesie. "Na jednej strane je absurdnou polemikou s hromadením produktov či zážitkov a úvahou o budovateľskom megalomanstve. Na druhej strane sa zaoberá sizyfovskou snahou vygenerovať a zachovať čo najviac zo stôp, ktoré po sebe zanechávame," doplnila kurátorka.



Knihu uvedú slávnostne do života v priestoroch galérie 21. júla o 17.00 h a samotná výstava bude prístupná do 23. júla.