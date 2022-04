V Záhorskej galérii vystavuje mladá maliarka Paulína Halasová

Senica 7. apríla (TASR) - Armagedon umenia je najnovšia výstava Záhorskej galérie Jána Mudrocha v Senici, na ktorej mladá maliarka Paulína Halasová predstavuje svoje práce. Vernisáž sa uskutoční vo štvrtok, návštevníci si obrazy môžu pozrieť do 5. júna. Informovala o tom PR galérie Zuzana Dohnalová.



„Absolventka maľby na Vysokej škole múzických umení Paulína Halasová v Senici prezentuje rôzne polohy, ktoré rezonujú v jej tvorbe od štúdia po dnešok. Je autorkou, ktorá veľmi prirodzene vníma situácie, aké do obrazu jednotlivca vnášajú sociálne siete. Vyrastá v nich a intuitívne ich vnáša do svojej tvorby,“ uviedla kurátorka výstavy Jana Babušiaková. Od začiatku pritom inklinuje k figurálnemu prejavu vo veľkoformátových maľbách.



Svoje diela Halasová zaľudňuje najmä ženskými postavami, sebavedomými hrdinkami z komiksov či vodných svetov, ale aj obyčajných smrteľníčok. „Napriek veselej farebnosti však v sebe nesú akúsi animálnosť v odhodlaní napĺňať svoje túžby bez akýchkoľvek obmedzení. Aj preto sa mnohé z nich nakoniec premieňajú na krásnych, ale nebezpečných predátorov s ľudskou podobou,“ doplnila kurátorka.



Paulína Halasová spochybňuje podľa nej rozdelenie na krásne a škaredé nielen v rovine fyzického vzhľadu, ale aj v estetických kategóriách. Realistické maliarske techniky strieda s kresbou a jednoduchou ilustráciou, do ktorej vstupuje i textovou formou. Forma krátkych sloganov či ironických príbehov pritom úzko súvisí s komunikáciou na internete, ako sú smajlíky, emotikony či príbehy. „Relativizuje a ironickým spôsobom komentuje súčasné podoby krásy, moci, manipulácie, vlastnej prezentácie a túžby po pozornosti,“ dodala Babušiaková.