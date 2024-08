V Záhorskom múzeu otvoria výstavu výtvarníčky a rezbára

Skalica 23. augusta (TASR) - Záhorské múzeum v Skalici pripravilo výstavu výtvarníčky Vlasty Peltznerovej-Rothovej s názvom Poohliadnutie a rezbára Vladimíra Morávka s názvom Sochy a drevorezby. Vernisáž sa uskutoční v piatok o 16.00 h. Výstava potrvá v priestoroch múzea na Námestí slobody v Skalici do 11. októbra. TASR o tom informovali zo Záhorského múzea.



Peltznerovú-Rothovú inšpiruje najmä príroda, hľadá v nej vnútornú podstatu a krásu prostredníctvom farby a formy. "Do svojich obrazov vkladá pokoru, fantáziu, cit i príbeh. Ďalším tvorivým poľom umelkyne je voľná kresba, ktorú pre jej poetický, ilustratívny charakter využíva aj v knižných ilustráciách," priblížili z múzea. Mnohotvárny výtvarný profil Peltznerovej-Rothovej vhodne dokresľujú aj jej smalty a emaily.



Umelecký vývin rezbára Vladimíra Morávka, inak profesionálneho kameramana a fotografa, je poznamenaný remeselnou zručnosťou a tiež úprimnosťou výtvarne vyjadriť svoje pocity, emocionálne objavy, sny a fantazijné videnie. "To všetko je vložené do fotografií, škíc, náčrtov a do rozmanitých druhov dreva, z ktorých vznikli sochy, plastiky a objekty," dodali z múzea s tým, že betlehemy, anjeli, klauni alebo kone sú sugestívnym protipólom k jeho abstraktno-poetickým plastikám a objektom. V rámci kultúrneho programu sa počas vernisáže predstavia členovia ľudovej hudby Skaličan.