V Záhorskom múzeu otvorili výstavu Rodina v tradičnej ľudovej kultúre

Skalica 4. decembra (TASR) - Záhorské múzeum v Skalici pripravilo pre návštevníkov výstavu Rodina v tradičnej ľudovej kultúre Záhoria. TASR o tom informovala kurátorka výstavy Dita Andrušková. Výstava predstavuje rodinné zvyky v minulosti, zameriava sa predovšetkým na tradičné roľnícke prostredie konca 19. storočia a začiatku prvej polovice 20. storočia v oblasti Záhoria a Myjavy. Výstava je rozdelená na tri tematické celky. Ide o narodenie človeka, svadbu a pohreb.



Každá časť pozostáva okrem obrazovej a textovej formy aj zo zbierok múzea, ktoré sa viažu k daným tematickým celkom. "Zbierky sú vystavené buď jednotlivo, ako je napr. ľudový odev, ukážky ľudového nábytku prípadne odevné komplety. Alebo ide o zbierkové predmety, ktoré vytvárajú celé scény - či už posteľ so šestonedieľkou, prípadne náznaková rekonštrukcia pohrebného sprievodu," uviedla pre TASR Andrušková.



Na výstave sa nachádza množstvo cenných dobových fotografií. "Čerpali sme predovšetkým z archívu múzea, ale oslovili sme aj súkromné rodinné archívy a kultúrne inštitúcie. Súčasťou výstavy je tak bohatá zbierka rodinných fotografií a nechýbajú veľkorozmerné fotografie," doplnila kurátorka výstavy.



K najzaujímavejším predmetom patrí veniec nevesty zo Skalice z roku 1893. "Z predmetov v časti narodenie by som spomenula bohato vyšívané detské čepčeky. K vzácnym predmetom patria vyšívané kútne konopné plachty. V časti svadba zaujmú odevné komplety nevesty a ženícha z obce Mokrý Háj," informovala kurátorka.



Výstava bude v Záhorskom múzeu otvorená do 23. februára.