V Záhorskom osvetovom stredisku otvorili výstavu k 80. výročiu SNP

Senica 13. októbra (TASR) - V Záhorskom osvetovom stredisku (ZOS) v Senici je k nahliadnutiu do konca októbra počas pracovných dní výstava venovaná pamiatke 80. výročia Slovenského národného povstania (SNP). TASR o tom informoval riaditeľ ZOS v Senici Miroslav Koprla.



Vernisáž sa uskutočnila 3. októbra, hrou na akordeón ju sprevádzal umelecký pedagóg Michal Čas. Autorom výstavy Po stopách protifašistického odboja v našom regióne je regionálny vojenský historik a predseda Klubu vojenskej histórie Záhorie Peter Bača. "Historickou prednáškou uviedol prítomných návštevníkov do sledu našich dejinných udalostí, ktoré vyústili až do vypuknutia SNP," priblížil Koprla.