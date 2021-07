V záhrade Domu Albrechtovcov pokračuje cyklus koncertov

Bratislava 11. júla (TASR) - Elégia je názov koncertu v podaní Mucha Quartetu, ktorým v nedeľu pokračuje Hortus Artis 2021 - cyklus komorných koncertov v záhrade Domu Albrechtovcov v Bratislave.



Cyklus nadväzuje na minuloročné podujatie, ktorým sa organizátorom podarilo pritiahnuť do podmanivého priestoru bratislavskej staromestskej záhrady stovky návštevníkov. "Aj tento rok tvorí jadro programov hudba, ktorá vznikla v stredoeurópskom regióne, alebo bola v tejto oblasti živo uvádzaná," TASR informoval Igor Valentovič z občianskeho združenia Albrecht Forum, ktorý cyklus desiatich koncertov komornej hudby v plenéri organizuje.



Tohtoročnú dramaturgiu postavili na troch pilieroch - starej hudbe (tzv. early music), sláčikovej hudbe pre kvartetové, kvintetové a sextetové obsadenie a dychovej hudbe klasicizmu a 20. storočia. "V starej hudbe nazrieme do dielní barokových majstrov, ktorých hudba znela tak v Ríme ako aj vo Viedni (Corelli, Händel, Porsile, Scarlatti, Fux, Vivaldi). Tri koncerty starej hudby uvedie Musica aeterna pod vedením Petra Zajíčka," priblížil Valentovič s tým, že sólisticky sa v svetských kantátach predstavia sopranistky Lenka Máčiková a Terézia Zimková.



V sláčikovom bloku na troch koncertoch Mucha Quartetu sa hudobní priaznivci môžu tešiť na kľúčové kvartetové kompozície Jána Levoslava Bellu, Mariána Vargu, Ivana Hrušovského a Dmitrija Šostakoviča. "S hosťami uvedie kvintetá J. L. Bellu a Antonína Dvořáka a dá nám nazrieť do osobitého sveta sextet Petra Iljiča Čajkovského a Philipa Glassa," dodal Valentovič s tým, že v treťom programovom bloku venovanom skladbám pre dychové nástroje sa predstavia Lotz Trio a novovzniknuté Albrecht trio: "Budeme mať príležitosť ochutnať Mozartove, Družeckého a Piačekove opusy pre tri basetové rohy a porovnať ich so súčasnou zostavou dychových nástrojov a diel pre hoboj, klarinet a fagot od francúzskych a slovenských autorov (Ibert, Tansman, Auric, Zeljenka, Rajter)."



V sérii koncertov sa v auguste predstaví aj Pressburg Saxophone Quartet, ktorý uvedie kvartetové kompozície Alexandra Glazunova, Eugéna Bozzu, úpravy ranných miniatúr Eugena Suchoňa. Fanúšikovia sa môžu tešiť aj na niekoľko štandardov pre inštrumenty, ktoré si podmanili svet vážnej, džezovej i populárnej hudby 20. storočia.



Všetky koncerty naplánované na každú nedeľu o 18.00 h od 4. júla do 12. septembra (okrem 5. 9.) sa konajú v zrekonštruovanej záhrade Domu Albrechtovcov, v prípade nepriaznivého počasia v kapacitne limitovaných priestoroch obnoveného domu.