Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 18. október 2025Meniny má Lukáš
< sekcia Regióny

V záhrade kultúrneho domu v Trnave otvorili nový obecný dvor

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Počas slávnostného otvorenia bol v sobotu pre návštevníkov pripravený malý trh s lokálnymi výrobkami, tvorivé dielne i divadielko pre deti a kotlík s komunitnou fazuľovicou.

Autor TASR
Trnava 18. októbra (TASR) - V mestskej časti Trnavy, v Modranke, vznikol nový priestor určený na oddych, komunitné stretnutia a kultúru. Obecný dvor vybudovalo Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko revitalizáciou nevyužitého a zarasteného priestoru v záhrade miestneho kultúrneho domu.

Počas slávnostného otvorenia bol v sobotu pre návštevníkov pripravený malý trh s lokálnymi výrobkami, tvorivé dielne i divadielko pre deti a kotlík s komunitnou fazuľovicou, informovalo mestské kultúrne stredisko.

História projektu obecného dvora siaha do roku 2017. Nápad predložila krajinná architektka Magda Horňáková v rámci iniciatívy Mestské zásahy. Jeho realizáciu podporilo mesto Trnava, ktoré zo svojho rozpočtu vyčlenilo takmer 190.000 eur.

Vznikol dvor so spevnenou plochou, pódiom, stromami, záhonmi a piknikovými stolmi. Určený je pre všetkých - rodiny s deťmi, mládež, seniorov i tých, ktorí si chcú posedieť so susedmi.

Obecný dvor bude prístupný verejnosti počas celého dňa. V letnej sezóne sa bude uzamykať o 20.00 h, v zimnej sezóne bude otvorený do 17.00 h. V budúcnosti plánuje kultúrne stredisko zveľadiť aj priestor pred kultúrnym domom, doplniť lavičky, stojany na bicykle a vysadiť stromy.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Október nás ešte prekvapí

Premiér: Vláda podporuje stretnutie Trumpa a Putina v Budapešti

SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrel gitarista a zakladateľ skupiny Kiss

STROM ROKA: Ocenenie získala 150-ročná jabloň