< sekcia Regióny
V záhrade kultúrneho domu v Trnave otvorili nový obecný dvor
Počas slávnostného otvorenia bol v sobotu pre návštevníkov pripravený malý trh s lokálnymi výrobkami, tvorivé dielne i divadielko pre deti a kotlík s komunitnou fazuľovicou.
Autor TASR
Trnava 18. októbra (TASR) - V mestskej časti Trnavy, v Modranke, vznikol nový priestor určený na oddych, komunitné stretnutia a kultúru. Obecný dvor vybudovalo Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko revitalizáciou nevyužitého a zarasteného priestoru v záhrade miestneho kultúrneho domu.
Počas slávnostného otvorenia bol v sobotu pre návštevníkov pripravený malý trh s lokálnymi výrobkami, tvorivé dielne i divadielko pre deti a kotlík s komunitnou fazuľovicou, informovalo mestské kultúrne stredisko.
História projektu obecného dvora siaha do roku 2017. Nápad predložila krajinná architektka Magda Horňáková v rámci iniciatívy Mestské zásahy. Jeho realizáciu podporilo mesto Trnava, ktoré zo svojho rozpočtu vyčlenilo takmer 190.000 eur.
Vznikol dvor so spevnenou plochou, pódiom, stromami, záhonmi a piknikovými stolmi. Určený je pre všetkých - rodiny s deťmi, mládež, seniorov i tých, ktorí si chcú posedieť so susedmi.
Obecný dvor bude prístupný verejnosti počas celého dňa. V letnej sezóne sa bude uzamykať o 20.00 h, v zimnej sezóne bude otvorený do 17.00 h. V budúcnosti plánuje kultúrne stredisko zveľadiť aj priestor pred kultúrnym domom, doplniť lavičky, stojany na bicykle a vysadiť stromy.
Počas slávnostného otvorenia bol v sobotu pre návštevníkov pripravený malý trh s lokálnymi výrobkami, tvorivé dielne i divadielko pre deti a kotlík s komunitnou fazuľovicou, informovalo mestské kultúrne stredisko.
História projektu obecného dvora siaha do roku 2017. Nápad predložila krajinná architektka Magda Horňáková v rámci iniciatívy Mestské zásahy. Jeho realizáciu podporilo mesto Trnava, ktoré zo svojho rozpočtu vyčlenilo takmer 190.000 eur.
Vznikol dvor so spevnenou plochou, pódiom, stromami, záhonmi a piknikovými stolmi. Určený je pre všetkých - rodiny s deťmi, mládež, seniorov i tých, ktorí si chcú posedieť so susedmi.
Obecný dvor bude prístupný verejnosti počas celého dňa. V letnej sezóne sa bude uzamykať o 20.00 h, v zimnej sezóne bude otvorený do 17.00 h. V budúcnosti plánuje kultúrne stredisko zveľadiť aj priestor pred kultúrnym domom, doplniť lavičky, stojany na bicykle a vysadiť stromy.