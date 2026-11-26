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V Záhrade ľudia porozprávajú o bytovej núdzi, spať sa bude vonku
Vstup na Noc vonku v banskobystrickej Záhrade je voľný a zúčastniť sa na ňom možno aj bez prespania vonku, čo je celoslovenské podujatie.
Autor TASR
Banská Bystrica 26. novembra (TASR) - Centrum komunitného organizovania (CKO), Záhrada - Centrum nezávislej kultúry a občianske združenie (OZ) Vagus organizujú vo štvrtok od 17.00 h v Banskej Bystrici podujatie Noc vonku. Večer otvoria príbehmi ľudí, ktorí v meste pod Urpínom zažili bytovú núdzu, a rozhovormi o tom, čo sa musí zmeniť, aby si viac ľudí mohlo dovoliť dôstojne a bezpečne bývať. TASR o tom informovala jedna z organizátoriek podujatia a komunitná organizátorka z CKO Kristína Maková.
„V prvej časti večera dostanú priestor živé knižky. Sú to ľudia, ktorí sa v Banskej Bystrici ocitli v bytovej núdzi a podelia sa s nami o svoje skutočné príbehy. Vlastnými slovami povedia, aké je hľadať byt, ktorý si môžu dovoliť, žiť v podmienkach, v ktorých sa necítia bezpečne, alebo nevedieť, či budú mať o pár mesiacov kde bývať,“ priblížila Maková.
V druhej časti večera návštevníci podujatia vytvoria spoločný obraz mesta. Každý doň môže pridať odkaz alebo konkrétny návrh, ako zlepšiť dostupnosť a podmienky bývania v meste pod Urpínom. Spoločné dielo i zozbierané odkazy organizátori odovzdajú predstaviteľom mesta ako podnety pre rozhodovanie o bývaní.
O 19.30 h bude nasledovať premietanie filmu Keby sa holuby premenili na zlato, ktorý zaznamenáva príbehy ľudí, čo v súvislosti so závislosťou prišli o blízke vzťahy, pocit bezpečia, zdravie i strechu nad hlavou.
Vstup na Noc vonku v banskobystrickej Záhrade je voľný a zúčastniť sa na ňom možno aj bez prespania vonku, čo je celoslovenské podujatie.
Ako informovalo OZ Vagus, vo štvrtok opäť spoločne upriamia pozornosť na akútny problém rastúcej chudoby na Slovensku hromadným prespaním pod holým nebom. Vymenia pohodlie svojho domova za mrazivú noc vonku a strávia ju rovnako ako tisícky ľudí bez domova na Slovensku. „Systémové riešenie bezdomovstva a chudoby musí byť prioritou štátu,“ tvrdí OZ.
„V prvej časti večera dostanú priestor živé knižky. Sú to ľudia, ktorí sa v Banskej Bystrici ocitli v bytovej núdzi a podelia sa s nami o svoje skutočné príbehy. Vlastnými slovami povedia, aké je hľadať byt, ktorý si môžu dovoliť, žiť v podmienkach, v ktorých sa necítia bezpečne, alebo nevedieť, či budú mať o pár mesiacov kde bývať,“ priblížila Maková.
V druhej časti večera návštevníci podujatia vytvoria spoločný obraz mesta. Každý doň môže pridať odkaz alebo konkrétny návrh, ako zlepšiť dostupnosť a podmienky bývania v meste pod Urpínom. Spoločné dielo i zozbierané odkazy organizátori odovzdajú predstaviteľom mesta ako podnety pre rozhodovanie o bývaní.
O 19.30 h bude nasledovať premietanie filmu Keby sa holuby premenili na zlato, ktorý zaznamenáva príbehy ľudí, čo v súvislosti so závislosťou prišli o blízke vzťahy, pocit bezpečia, zdravie i strechu nad hlavou.
Vstup na Noc vonku v banskobystrickej Záhrade je voľný a zúčastniť sa na ňom možno aj bez prespania vonku, čo je celoslovenské podujatie.
Ako informovalo OZ Vagus, vo štvrtok opäť spoločne upriamia pozornosť na akútny problém rastúcej chudoby na Slovensku hromadným prespaním pod holým nebom. Vymenia pohodlie svojho domova za mrazivú noc vonku a strávia ju rovnako ako tisícky ľudí bez domova na Slovensku. „Systémové riešenie bezdomovstva a chudoby musí byť prioritou štátu,“ tvrdí OZ.