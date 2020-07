V záhrade Milana Rúfusa otvorili školskú včelnicu

Závažná Poruba 12. júla (TASR) – Vzdelávaciu aj environmentálnu funkciu bude spĺňať nová školská včelnica, ktorú otvorili v záhrade spisovateľa Milana Rúfusa v Závažnej Porube v okrese Liptovský Mikuláš. Projekt má prispieť k záchrane včelej populácie a poukázať na dôležitosť včiel v potravinovom reťazci. Deti a mladých ľudí má motivovať k včeláreniu.



"Myšlienka vznikla už v roku 2017, keďže v obci vo veľkej miere ubudlo včelárov a priestor v záhrade prakticky ležal ladom. Touto formou chceme pritiahnuť čo najviac mladých, ktorí by sa venovali tejto krásnej a prospešnej záľube," zhodnotil starosta Závažnej Poruby Pavel Beťko. Záhrada je súčasťou Národného parku Nízke Tatry (NAPANT). Momentálne je v nej deväť náučných interaktívnych panelov, zrekonštruovaný včelín a rôzne typy včelích úľov. Tiež vyvýšené záhony, bylinková špirála a kvetinová lúka.



Kým v minulosti bolo v Závažnej Porube aj 30 včelárov, dnes sú podľa starostu už len traja. "Vieme, že včela je veľmi prospešná pre ľudstvo. Včelnica by preto mala slúžiť najmä na výchovu mladej generácie včelárov," priblížil Beťko. Doplnil, že odborným garantom projektu je Správa NAPANT-u Liptovský Hrádok a manželia Elena s Mikuláš Hančinovci, ktorí sa osobne podieľali na jej vzniku.



Včelnica poslúži prioritne na environmentálne vzdelávanie detí v predškolskom veku a žiakov základných a stredných škôl z okresu Liptovský Mikuláš. Žiaci sa o včele dozvedia nielen teoreticky, ale vzhľadom na vybavenie záhrady budú môcť sledovať prácu včiel - robotníc priamo na lúke. Oboznámia sa aj so základnými pojmami a činnosťami, ktoré musí včelár vykonávať počas celého roka, aby zabezpečil správne fungovanie a chod včelej rodiny. Reálne včely ako praktická súčasť včelnice budú umiestnené za miestnym evanjelickým kostolom.