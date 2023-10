V Záhrade spomienok vo Zvolene bude cez sviatky Dušičková slávnosť

Zvolen 30. októbra (TASR) - Do Záhrady spomienok vo Zvolene môžu prísť počas dušičkového obdobia spomínať na svojich blízkych ľudia z celého Slovenska. Pre TASR to uviedla správkyňa Záhrady spomienok Andrea Uherková.



Pripomenula, že v stredu (1. 11.) od 14.00 do 16.00 h organizujú tradičnú Dušičkovú slávnosť. Určená je pre pozostalých, ako aj priateľov, ktorí si chcú zaspomínať na svojich blízkych pod korunami stromov. "Hostia si môžu zapáliť plávajúce sviečky na vodnej hladine, napísať odkaz do neba a dať si pritom občerstvenie," spresnila.



Rozdiel medzi mestskými cintorínmi a prírodným je v tom, čo na hroby ľudia nosia. V Záhrade spomienok môžu návštevníci položiť na zem na hrobové miesta len živé kvety bez obalov a stúh. "Po čase ich odnášame do kompostu. Sviečky môžu zapaľovať len plávajúce," vysvetlila v minulosti Uherková. Doplnila, že na tento účel majú remeselne vytvorené kamenné umelecké dielo v lese, v ktorom je vodná hladina. Podľa nej zvyšky vyhorených sviečok tiež recyklujú.



Zvolenský prírodný cintorín je prvý na Slovensku a funguje od roku 2017. Vo vyhradenej časti zvolenského cintorína sa pochováva v rozložiteľných urnách pri kvetinových záhonoch či pri koreňoch stromov. Obrady poslednej rozlúčky, ktoré môžu byť civilné, ako aj cirkevné, bývajú pod šírym nebom. Každé miesto s urnou je označené travertínovou tabuľkou s údajmi o zosnulom. Od minulého roka funguje v Záhrade spomienok aj kostrové pochovávanie celých tiel v rozložiteľných rakvách do kvetinovej lúky.