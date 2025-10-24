< sekcia Regióny
V Záhrade spomienok vo Zvolene bude tradičná Dušičková slávnosť
Aj tento rok upozorňuje Uherková ľudí, že hroby na všetkých cintorínoch treba zdobiť s ohľadom na prírodu.
Autor TASR
Zvolen 24. októbra (TASR) - V Záhrade spomienok vo Zvolene bude aj tento rok tradičná Dušičková slávnosť. Pred Sviatkom všetkých svätých môžu prísť spomínať na svojich blízkych ľudia z celého Slovenska. TASR o tom informovala projektová manažérka Funebry Andrea Uherková.
Dodala, že v piatok 31. októbra medzi 15.00 a 17.00 h na prírodnom cintoríne vytvoria priestor na spomínanie. Návštevníci môžu zapáliť sviečku zo včelieho vosku a položiť ju na vodu. Pre tento účel majú remeselne vytvorené kamenné umelecké dielo v lese, v ktorom je vodná hladina. Pripravia tiež lístočky a písacie potreby na takzvané odkazy do neba, ktoré zavesia na motúzik pomedzi stromy. Ľudia sa budú môcť zohriať kávou alebo čajom.
Aj tento rok upozorňuje Uherková ľudí, že hroby na všetkých cintorínoch treba zdobiť s ohľadom na prírodu. „Najväčším problémom sú plastové ozdoby, ktoré každoročne pribúdajú na hrobových miestach, hromadia sa a nedajú sa recyklovať,“ zhrnula.
Neekologickou voľbou sú podľa nej aj umelé sviečky na baterky. Podotkla, že po použití sú nebezpečným odpadom a mali by sa triediť do špeciálnych nádob. „Cintoríny však nimi ešte stále nedisponujú, a tak končia väčšinou v komunálnom odpade,“ poznamenala. Tvrdí, že počas dušičkového obdobia, teda približne počas jedného týždňa v roku, sa na cintorínoch na Slovensku vyprodukuje takmer polovica celoročného odpadu. V prípade potreby priniesť na hrob dekoráciu, je podľa Uherkovej vhodné dohodnúť sa s blízkymi na jednej spoločnej.
Zvolenský prírodný cintorín je prvý na Slovensku a funguje od roku 2017. Pochovávajú na ňom v rozložiteľných urnách pri kvetinových záhonoch či pri koreňoch stromov. Každé miesto s urnou je označené travertínovou tabuľkou s údajmi o zosnulom. K dispozícii je aj kostrové pochovávanie. V záhrade môžu návštevníci položiť na hrobové miesta len živé kvety bez obalov a stúh. Po čase ich odnášajú do kompostu. Sviečky môžu zapaľovať len plávajúce.
