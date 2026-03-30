V záhrade Tihányiovského kaštieľa otvoria výstavu Opeľovače v meste
Autor TASR
Banská Bystrica 30. marca (TASR) - Nazrieť do fascinujúceho sveta včiel či motýľov ponúka od 1. apríla záhrada Tihányiovského kaštieľa Stredoslovenského múzea (SSM) v Banskej Bystrici, kde otvoria výstavu Opeľovače v meste. Na návštevníkov čaká okrem 32 panelov s veľkoformátovými fotografiami jednotlivých druhov doplnených so stručnými textami i pozorovanie záhrady s rôznymi hmyzími domčekmi. TASR o tom v pondelok informovala PR manažérka SSM Dana Kurtíková.
„Výstava je tematicky rozdelená do niekoľkých častí. Najrozsiahlejšia z nich je venovaná druhom, ktoré nachádzame v mestskom prostredí. Návštevníci sa môžu oboznámiť so včelami, ktoré sú najefektívnejšími prenášačmi peľu, čmeľmi - bzučiacimi otužilcami, pestricami a chlpačkami, ktoré sú zas majstrami v maskovaní. Nezabudli sme ani na motýle, ktoré sú nositeľmi jemnej krásy. Výstava je obohatená o hmyzie domčeky zhotovené banskobystrickým entomológom Miroslavom Kupcom, čmelíny a domček na zimovanie motýľov. Tieto nové príbytky v aromatickej záhrade Tihányiovského kaštieľa už teraz čakajú na osídlenie rôznymi opeľovačmi,“ priblížila kurátorka výstavy Renáta Kapustová.
Výstavu SSM prebralo od organizácie WWF Slovakia a aj vďaka nej možno zistiť, že mesto môže byť vhodným domovom pre rôzne voľne žijúce druhy včiel. Prostredníctvom nej návštevníci spoznajú, aké faktory ohrozujú prežitie opeľovačov a ako ich chrániť aj v takomto prostredí.
Výstava Opeľovače v meste potrvá do 2. júna.
