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MEDVEĎ V HANDLOVEJ: Videli ho pred obchodným centrom

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Ilustračné foto. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Žiadame občanov o zvýšenú opatrnosť v tejto oblasti, uviedla polícia.

Autor TASR
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Handlová 12. júla (TASR) - V záhradkárskej oblasti nad obchodným centrom na ulici Československej armády v Handlovej bol v nedeľu spozorovaný medveď. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.

Doplnila, že o situácii bol informovaný aj zásahový tím pre medveďa hnedého, ktorý sa presúva na miesto. „Žiadame občanov o zvýšenú opatrnosť v tejto oblasti,“ uviedla polícia.

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