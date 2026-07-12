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MEDVEĎ V HANDLOVEJ: Videli ho pred obchodným centrom
Žiadame občanov o zvýšenú opatrnosť v tejto oblasti, uviedla polícia.
Autor TASR
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Handlová 12. júla (TASR) - V záhradkárskej oblasti nad obchodným centrom na ulici Československej armády v Handlovej bol v nedeľu spozorovaný medveď. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.
Doplnila, že o situácii bol informovaný aj zásahový tím pre medveďa hnedého, ktorý sa presúva na miesto. „Žiadame občanov o zvýšenú opatrnosť v tejto oblasti,“ uviedla polícia.
Doplnila, že o situácii bol informovaný aj zásahový tím pre medveďa hnedého, ktorý sa presúva na miesto. „Žiadame občanov o zvýšenú opatrnosť v tejto oblasti,“ uviedla polícia.