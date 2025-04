V záhradkárskej osade Mokráň Záhon v Ružinove platí stavebná uzávera

Bratislava 8. apríla (TASR) - V záhradkárskej osade Mokráň Záhon v bratislavskom Ružinove platí stavebná uzávera. Informuje o tom starosta Ružinova Martin Chren na sociálnej sieti. Ide o lokalitu, pre ktorú pripravuje mestská časť nový územný plán zóny (ÚPZ), pričom tam eviduje takmer 100 čiernych stavieb.



„Vyhlásenie stavebnej uzávery trvalo takmer rok. Ale po odvolaniach bolo úspešné a rozhodnutím Regionálneho úradu pre výstavbu sa stalo účinným od minulého týždňa,“ konštatuje Chren.



Znamená to, že aktuálne nie je možné povoliť žiadnu novú stavbu, ak už nemá rozbehnuté konanie, prinajmenšom vydané súhlasné záväzné stanovisko obce. Netýka sa to udržiavacích prác, dá sa naďalej aj opravovať existujúce stavby, nie však už rozširovať ich.



Mestská časť by mala zároveň v najbližších týždňov zverejniť koncept ÚPZ s novými pravidlami pre výstavbu v tejto lokalite. Zo zákona musí byť vždy predložený v dvoch variantoch, v tomto prípade je základný rozdiel miera zastavanosti - buď najviac 15 alebo 20 percent pozemku. Navrhnuté sú aj pravidlá pre maximálny objem novej výstavby, stavebné čiary či maximálny počet drobných stavieb na pozemok.



Koncepty, ktoré by mali byť zverejnené približne koncom mesiaca, budú môcť pripomienkovať všetci majitelia pozemkov v záhradkárskej osade. Ak sa podarí so všetkými pripomienkami vyrovnať, do konca roka by chcela mať mestská časť pripravený finálny návrh ÚPZ. „Na jar budúceho roka by mohol byť schválený, a tým začnú platiť nové pravidlá. A stavebná uzávera zanikne,“ podotýka Chren.



Stavieb, dokončených či rozostavaných, ktoré sú legálne a majú všetky povolenia, sa zmena podľa starostu nijako nedotkne. Majitelia čiernych stavieb, ktoré sú už dokončené a vedia preukázať, že do konca marca tohto roka boli aj sústavne užívané, majú stále, aj počas platnosti stavebnej uzávery, možnosť požiadať o ich legalizáciu podľa stavebného zákona. Musia však splniť všetky podmienky, ktoré im zákon ukladá, inak budú ich stavby určené na odstránenie.



Majitelia čiernych stavieb, ktoré do konca marca dokončené neboli, už musia počkať na nový územný plán zóny. Následne ich môžu buď povoliť a postaviť v súlade s jeho pravidlami, alebo ich budú musieť odstrániť.