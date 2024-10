V Zaježovej je náučný chodník s tradičnými kamennými studničkami

Zaježová 28. októbra (TASR) - V Zaježovej vo Zvolenskom okrese v pondelok pre verejnosť sprístupnili náučný chodník s tradičnými kamennými studničkami. V minulosti z nich ľudia pili, postupne sa však na ne zabudlo a v súčasnosti ich obnovili. TASR o tom informovala Zaježovčanka Zuzana Šajbanová, ktorá sa o ne spolu s miestnymi dobrovoľníkmi dlhodobo stará.



Dodala, že chodník prepája sedem miest s vodou. Vyznačený je zelenými vlnovkami a trasu zvládnu aj rodiny s deťmi i cyklisti. K niektorým sa dá dostať aj autom.



Dobrovoľníčka Ivana Bartová povedala, že na projekt získali grant 3000 eur od nadácie a ním pokryli náklady na prácu. Pomáhali aj domáci obyvatelia a na brigády chodili aj s deťmi. "V súčasnosti sú (studničky) vyčistené, majú strechy a nepadá už do nich lístie," zhrnula s tým, že sa postarali aj o lepší prístup k vode. Poukladali kamene a na jednom mieste z kmeňa vyrobili prírodné drevené schody. Súčasťou sú malé informačné tabule, ktoré osadili na každej zo siedmich zastávok.



Ako ďalej uviedla, každá studnička má svoju zodpovednú osobu, ktorá sa o ňu pravidelne stará. "Čistí ju, zveľaďuje, pretože v okolí rastie burina. Keby sme to nerobili, studnička opäť zarastie," vysvetlila. V okolí môžu ľudia vidieť aj rôzne živočíchy, ako napríklad salamandru škvrnitú.



Iniciatíva na obnovu studničiek vznikla v Zaježovej v roku 2019. Odvtedy sa na prácach zúčastnilo vyše 60 miestnych dobrovoľníkov. V minulosti boli studne hlavným zdrojom pitnej vody. Mnohé z nich mali mená ako Paľúškovka, Pod kopčokom i Dúškovka. Obyvatelia sa o ne starali a boli spoločné. "Vodu si mohol nabrať každý, kto potreboval, nielen majitelia pozemkov, na ktorých sa nachádzali. Ľudia chodievali po vodu niekedy už o štvrtej ráno, aby sa im ušla," priblížila.



V druhej polovici 20. storočia si na lazoch začali ľudia budovať modernejšie domy a spolu s nimi aj súkromné alebo spoločné rezervoáre, aby si vodu pritiahli do domov. Tým niektoré studničky začali strácať svoju dôležitosť a postupne sa na ne úplne zabudlo, kamene sa zrútili a ich okolie zarástlo kríkmi.