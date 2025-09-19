< sekcia Regióny
V Zaježovej organizujú 4. ročník vzdelávacieho festivalu o učení vonku
Témou je podpora duševného zdravia v školách prepojená s výučbou vonku.
Autor TASR
Zvolen 19. septembra (TASR) - V Zaježovej vo Zvolenskom okrese organizujú v piatok štvrtý ročník vzdelávacieho festivalu. Témou je podpora duševného zdravia v školách prepojená s výučbou vonku. Pripravilo ho Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica a jej platforma Hurá von!, TASR o tom informoval Tomáš Kušnír zo Živice.
Dodal, že akcia prinesie inšpirácie, ako moderne vzdelávať. Hostia budú hovoriť napríklad o tom, ako učiť zaujímavo o aktuálnych témach v oblasti životného prostredia. „Festival je určený pre učiteľov materských, základných, stredných a špeciálnych škôl, študentov pedagogických odborov,“ objasňuje Živica. Zúčastniť sa však môžu aj lektori zážitkového vzdelávania a širšia odborná verejnosť.
Kušnír poznamenal, že počas piatka budú prednášať a robiť workshopy odborníci z oblasti pedagogiky a psychológie zo Slovenska a aj zo zahraničia. „Účastníkov oboznámia s tým, ako učiť vonku o vede, ako nadchnúť deti pre literatúru tvorivým čítaním, a ponúknu návod na praktickú výchovu o životnom prostredí v školskej záhrade,“ spomenul. Hovoriť budú aj o tom, ako rozvíjať pohybové schopnosti detí a ich duševné zdravie.
Na jednom z workshopov sa účastníci pozrú na základné prvky zážitkovej pedagogiky, ktoré zlepšia dynamiku hodiny i samotnú motiváciu žiakov učiť sa. Súčasťou budú aj praktické ukážky toho, ako využiť tému biodiverzita na hodine v exteriéri. Živica pripomenula, že témou bude aj senzomotorika, ktorá prepája zmyslové vnímanie s oblasťou motoriky, čiže koordináciu pohybu a jednotlivých zmyslov, ako sú zrak, sluch, hmat, chuť a čuch. „Ako s ňou vieme pracovať vonku a ako jej rozvoj vplýva na proces učenia, to sa dozvieme na praktickom workshope,“ dodala. Na podujatí budú hovoriť aj o detských lesných kluboch, ktoré sú alternatívou v oblasti predškolského vzdelávania.
