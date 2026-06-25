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V Zákamennom otvorili nové sociálno-zdravotné zariadenie
ŽSK je zriaďovateľom 24 zariadení sociálnych služieb.
Autor TASR
Zákamenné 25. júna (TASR) - V oravskej obci Zákamenné otvorili nové špecializované zariadenie, ktoré bude poskytovať ambulantnú sociálnu službu dennou formou pre 20 prijímateľov. Sociálno-zdravotné nízkokapacitné zariadenie v celkovej hodnote 1.818.442,90 eura je spolufinancované z Plánu obnovy a odolnosti SR a vlastných zdrojov Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) ako partnera projektu spolu s Centrom sociálnych služieb (CSS) Zákamenné. TASR o tom informovala hovorkyňa ŽSK Eva Lacová.
Zariadenie tvoria dva navzájom prepojené dvojpodlažné objekty, ktoré poskytujú moderné a bezbariérové priestory určené na podporu samostatnosti a začlenenia ľudí so zdravotným znevýhodnením do spoločnosti. „Nové špecializované zariadenie je určené pre osoby s Parkinsonovou chorobou, Alzheimerovou chorobou, sklerózou multiplex, schizofréniou, autizmom alebo rôznymi formami demencie,“ uviedla hovorkyňa.
Klienti majú k dispozícií priestory na sociálnu rehabilitáciu, rozvoj pracovných zručností, spoločenskú miestnosť, jedáleň s výdajňou stravy, oddychovú miestnosť, bezbariérové kúpeľne či zázemie na dekontamináciu zdravotníckych pomôcok. Súčasťou objektu sa stal osobný aj stoličkový výťah. Benefitom je aj priame bezbariérové prepojenie terapeutických miestností a jedálne s vonkajšou terasou, záhradou a priľahlým pozemkom. K areálu pribudli parkovacie miesta a prístrešok na komunálny odpad.
„Transformácia sociálnych služieb nie je len o budovaní nových objektov, ale predovšetkým o vytváraní podmienok, ktoré umožnia ľuďom s nepriaznivým zdravotným stavom zostať súčasťou svojich rodín a komunít. Nové zariadenie v Zákamennom im poskytne odbornú podporu, priestor na rozvoj schopností a kvalitné zázemie pre dôstojný život,“ doplnila riaditeľka odboru sociálnych vecí Úradu ŽSK Iveta Ďurišová.
Od CSS Zákamenné, ktoré sa vnútorne člení na tri pracoviská a poskytuje služby domova sociálnych služieb, zariadenia pre seniorov a špecializovaného zariadenia, je novostavba vzdialená 2,8 kilometra. „Nové priestory prinášajú dôstojné podmienky, individuálny prístup a možnosti aktívneho trávenia dňa, čo výrazne pomáha nielen samotným prijímateľom služieb, ale aj ich rodinám,“ dodala predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.
ŽSK je zriaďovateľom 24 zariadení sociálnych služieb. Služby poskytujú v ambulantnej, týždennej aj celoročnej pobytovej forme s celkovou kapacitou 3300 prijímateľov. ŽSK vynaloží na poskytovanie sociálnych služieb v kraji v tomto roku okolo 50 miliónov eur.
Zariadenie tvoria dva navzájom prepojené dvojpodlažné objekty, ktoré poskytujú moderné a bezbariérové priestory určené na podporu samostatnosti a začlenenia ľudí so zdravotným znevýhodnením do spoločnosti. „Nové špecializované zariadenie je určené pre osoby s Parkinsonovou chorobou, Alzheimerovou chorobou, sklerózou multiplex, schizofréniou, autizmom alebo rôznymi formami demencie,“ uviedla hovorkyňa.
Klienti majú k dispozícií priestory na sociálnu rehabilitáciu, rozvoj pracovných zručností, spoločenskú miestnosť, jedáleň s výdajňou stravy, oddychovú miestnosť, bezbariérové kúpeľne či zázemie na dekontamináciu zdravotníckych pomôcok. Súčasťou objektu sa stal osobný aj stoličkový výťah. Benefitom je aj priame bezbariérové prepojenie terapeutických miestností a jedálne s vonkajšou terasou, záhradou a priľahlým pozemkom. K areálu pribudli parkovacie miesta a prístrešok na komunálny odpad.
„Transformácia sociálnych služieb nie je len o budovaní nových objektov, ale predovšetkým o vytváraní podmienok, ktoré umožnia ľuďom s nepriaznivým zdravotným stavom zostať súčasťou svojich rodín a komunít. Nové zariadenie v Zákamennom im poskytne odbornú podporu, priestor na rozvoj schopností a kvalitné zázemie pre dôstojný život,“ doplnila riaditeľka odboru sociálnych vecí Úradu ŽSK Iveta Ďurišová.
Od CSS Zákamenné, ktoré sa vnútorne člení na tri pracoviská a poskytuje služby domova sociálnych služieb, zariadenia pre seniorov a špecializovaného zariadenia, je novostavba vzdialená 2,8 kilometra. „Nové priestory prinášajú dôstojné podmienky, individuálny prístup a možnosti aktívneho trávenia dňa, čo výrazne pomáha nielen samotným prijímateľom služieb, ale aj ich rodinám,“ dodala predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.
ŽSK je zriaďovateľom 24 zariadení sociálnych služieb. Služby poskytujú v ambulantnej, týždennej aj celoročnej pobytovej forme s celkovou kapacitou 3300 prijímateľov. ŽSK vynaloží na poskytovanie sociálnych služieb v kraji v tomto roku okolo 50 miliónov eur.