< sekcia Regióny
V Zákamennom stavajú špecializované zariadenia sociálnych služieb
Nové zariadenie, ktoré bude mať dva navzájom prepojené dvojpodlažné objekty, by malo byť dokončené začiatkom budúceho roka.
Autor TASR
Zákamenné 4. novembra (TASR) - V obci Zákamenné (okres Námestovo) prebieha výstavba nového špecializovaného zariadenia sociálnych služieb za viac ako 1,4 milióna eur, z čoho vyše jeden milión eur tvorí podpora z Plánu obnovy a odolnosti SR. V obci aj jej širšom okolí je veľký dopyt po tomto type služby. Po kontrolnom dni výstavby to v pondelok (3. 11.) na sociálnej sieti uviedla predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Erika Jurinová.
„Vybudovaním a prevádzkou ambulantného zariadenia poskytujúceho sociálne služby dennou formou zabezpečíme dostupnosť komunitných služieb, ktoré pomáhajú odkázaným ľuďom zotrvať doma, v rodinnom kruhu,“ podotkla Jurinová s tým, že nové zariadenie ponúkne moderné a bezbariérové priestory, terapeutické miestnosti, oddychové zóny, záhradu aj terasu.
Špecializované zariadenie bude poskytovať ambulantnú sociálnu službu dennou formou 20 prijímateľom. „Zariadenie bude určené pre osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby so zdravotným postihnutím, ktorým sú najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa,“ priblížila.
Nové zariadenie, ktoré bude mať dva navzájom prepojené dvojpodlažné objekty, by malo byť dokončené začiatkom budúceho roka. „Zariadenie rešpektuje prvky komunitnej starostlivosti a umožňuje osobám, ktoré majú nepriaznivý zdravotný stav, začleňovanie sa do spoločnosti. Realizáciou aktivít projektu dosiahneme návrat týchto obyvateľov späť do komunity, ktorá im umožní plnohodnotný život,“ doplnila riaditeľka odboru sociálnych vecí ŽSK Iveta Ďurišová.
„Vybudovaním a prevádzkou ambulantného zariadenia poskytujúceho sociálne služby dennou formou zabezpečíme dostupnosť komunitných služieb, ktoré pomáhajú odkázaným ľuďom zotrvať doma, v rodinnom kruhu,“ podotkla Jurinová s tým, že nové zariadenie ponúkne moderné a bezbariérové priestory, terapeutické miestnosti, oddychové zóny, záhradu aj terasu.
Špecializované zariadenie bude poskytovať ambulantnú sociálnu službu dennou formou 20 prijímateľom. „Zariadenie bude určené pre osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby so zdravotným postihnutím, ktorým sú najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa,“ priblížila.
Nové zariadenie, ktoré bude mať dva navzájom prepojené dvojpodlažné objekty, by malo byť dokončené začiatkom budúceho roka. „Zariadenie rešpektuje prvky komunitnej starostlivosti a umožňuje osobám, ktoré majú nepriaznivý zdravotný stav, začleňovanie sa do spoločnosti. Realizáciou aktivít projektu dosiahneme návrat týchto obyvateľov späť do komunity, ktorá im umožní plnohodnotný život,“ doplnila riaditeľka odboru sociálnych vecí ŽSK Iveta Ďurišová.