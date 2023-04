V základnej škole na Obrancov mieru v Detve obnovili učebne i knižnicu

Detva 12. apríla (TASR) – V základnej škole na ulici Obrancov mieru v Detve obnovili učebne a aj knižnicu, v ktorej pribudlo 550 kníh za viac ako 5000 eur. TASR to potvrdil hovorca mesta Detva Milan Suja.



Pripomenul, že samospráva koncom roku 2020 podpísala zmluvu s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. Jej predmetom bolo poskytnutie nenávratného finančného príspevku na projekt s názvom Škola blízka životu. "Celkové výdavky na projekt boli 250.000 eur, z toho 172.000 eur tvorila výška príspevku z ministerstva, ktorá pochádzala z fondov Európskej únie a štátneho rozpočtu," dodal.



Ako ďalej informoval, stavebno-technické úpravy a materiálno-technické vybavenie sa týkali šiestich učební. Boli to napríklad jazyková, biologicko-chemická, prírodovedecká, polytechnická a aj priestory knižnice. Podotkol, že najviac peňazí, 101.000 eur, bolo na stavebno-technické úpravy. "Takmer 54.000 eur stáli didaktické pomôcky ako mikroskopy, mikropreparáty, súbory chemikálií a iné laboratórne pomôcky," zhrnul. Podľa jeho slov viac ako 53.000 eur stálo počítačové vybavenie učební informačných a komunikačných technológií a jazykovej učebne. Do nich pribudli počítače, notebooky, tlačiarne, interaktívne tabule a tablety. Školský a laboratórny nábytok ako stoly, skrine, stoličky pre žiakov a učiteľov vyšli na 25.000 eur. "Viac ako 10.000 eur bolo treba na nábytok do polytechnickej učebne," uzavrel Suja.