V základnej škole v Žiline prijali počas zápisov takmer 1000 prihlášok

Žilina 7. mája (TASR) - Povinnú školskú dochádzku začne na základných školách (ZŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina plniť približne 850 detí. ZŠ celkovo prijali počas zápisov 983 prihlášok, je to o 15 menej ako minulý rok. Zápis sa uskutočnil v polovici apríla, rodičia mali na výber 14 škôl v pôsobnosti samosprávy. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Zuzana Holienčíková.



"Celkový počet prihlášok obsahuje aj duplicity, keďže niektorí rodičia prihlásili svoje deti aj do dvoch rôznych ZŠ. Finálny počet budúcich prvákov tak bude známy až neskôr," upozornila Holienčíková.



Odbor školstva, mládeže a športu Mestského úradu v Žiline podľa nej predpokladá, že v septembri by malo do prvých ročníkov nastúpiť približne 850 detí. Tento školský rok navštevuje prvé ročníky ZŠ v pôsobnosti mesta spolu 823 žiakov. Najviac detí, 153, sa zapísalo do ZŠ Martinská na Vlčincoch.



"Riaditelia škôl už začali rodičom posielať oficiálne rozhodnutia o prijatí ich detí. Čas na to majú do 15. júna," doplnila Holienčíková.



Do prvej triedy sa podľa zákona zapisuje každé dieťa, ktoré najneskôr do 31. augusta 2023 dovŕši vek šesť rokov. Vo výnimočných prípadoch môžu rodičia zapísať do ZŠ aj dieťa mladšie ako šesť rokov, no k žiadosti musia predložiť súhlasné vyjadrenie zo zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné stanovisko všeobecného lekára pre deti a dorast. Tento rok bolo na zápisoch deväť detí, ktorých rodičia požadujú predčasný nástup do ZŠ. "Pre intelektovo nadané deti otvára ZŠ s materskou školou na Ulici sv. Gorazda aj tento rok špeciálne triedy. Avšak počty prijatých detí budú známe v júni po poslednom testovaní. Maximálny počet žiakov v triede intelektovo nadaných detí je na prvom stupni 12, na druhom stupni 16 žiakov," dodala hovorkyňa mesta.