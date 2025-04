V základnej škole vo Vrbovciach sa cudzie jazyky učia formou pohybu

Vrbovce 2. apríla (TASR) - V Základnej škole (ZŠ) vo Vrbovciach v okrese Myjava sa cudzie jazyky vyučujú formou aktívneho pohybu a hier. Ide o projekt pod hlavičkou Komenského inštitútu. Tento spôsob výučby pochádza z fínskeho modelu vzdelávania, prepája jazykové vzdelávanie s pohybovými aktivitami. TASR to uviedla zakladateľka projektu a učiteľka Mária Kalamenovič.



Tento model výučby na ZŠ vo Vrbovciach funguje od septembra roku 2024. Kalamenovič uviedla, že nápady na aktivity a skúsenosti si zbiera približne desať rokov. „Moderné výskumy dokazujú, že pohyb podporuje zapamätanie a zlepšuje koncentráciu. Preto namiesto klasického memorovania slovíčok zapájam do vyučovania aktivity z improvizovaného divadla, hry s loptičkou, interaktívne hry alebo vonkajšie lekcie,“ priblížila.



Napríklad, pri precvičovaní otázok sa žiaci prechádzajú po triede alebo hľadajú rôzne úlohy a výzvy na školskom dvore. Základom je flexibilita pohybu počas vyučovania. „Nejde o to, aby si žiaci mohli robiť, čo chcú, ale aby mali možnosť sedieť, stáť či hýbať sa, pokiaľ tým nevyrušujú a zároveň plnia pridelené úlohy. Tento koncept sa osvedčil vo fínskych školách ako efektívny nástroj na podporu koncentrácie a lepšieho učenia,“ doplnila Kalamenovič.



Rozvoj tohto prístupu sa deje aj pod záštitou Komenského inštitútu, kde sa inšpirujú aj ďalší pedagógovia. Psychologička a lektorka v oblasti kritického myslenia a globálneho vzdelávania Zuzana Labašová z inštitútu pre TASR uviedla, že ide o pokus zatraktívniť výučbu cudzieho jazyka a tiež ju sprístupniť deťom, ktoré majú rôzne špeciálne potreby.



Reforma národného kurikula vo Fínsku z roku 2016 priniesla tieto prvky, ktoré sa stali povinnými vo výučbe vo Fínsku. „Vedú k zatraktívneniu výučby, zohľadneniu rôznych učebných štýlov žiakov a tiež k väčšej aktivizácii a aktívnej účasti žiakov na procese učenia,“ skonštatovala Labašová.