V základných školách v Detve je 13 detí z Ukrajiny, v škôlkach dve

Detva 31. marca (TASR) – Mesto Detva má v súčasnosti vo svojich základných školách 13 detí z Ukrajiny a v materských školách dve ukrajinské deti. Pre TASR to vo štvrtok potvrdil hovorca mesta Milan Suja.



Pripomenul, že v školách a škôlkach nemá samospráva žiadne voľné miesta. "Na základe povolenia regionálneho úradu verejného zdravotníctva však môžeme kapacity rozšíriť o 10 percent," spomenul.



Podľa neho pre utečeneckú krízu oddelenie školstva a sociálnych vecí detvianskeho mestského úradu koordinuje pomoc Ukrajincom. "Zabezpečuje aj zaradenie ukrajinských detí do vyučovacieho procesu v našich školách a škôlkach," podotkol s tým, že iný zvýšený nápor na poskytované služby a odvetvia mesto neeviduje.



Ako ďalej dodal, o pohybe a pobyte väčšiny ľudí z Ukrajiny na úrade prehľad majú. "Súkromné osoby a ubytovacie zariadenia sme prostredníctvom našej webovej stránky vyzvali, aby nám nahlasovali počty ubytovaných ľudí z Ukrajiny," poznamenal Suja.



Koncom februára mesto vyhlásilo zbierku na pomoc utečencom. Priestory vyčlenili v centre voľného času na Ulici Obrancov mieru. Ľudia tam nosia trvanlivé potraviny, drogériu a oblečenie najmä pre deti do 12 rokov. Tieto veci sú k dispozícii utečencom, ktorí prichádzajú do Detvy, alebo sú už v meste ubytovaní.