HOREL RODINNÝ DOM V ZALUŽICIACH: Škoda presahuje 80.000 eur
Na mieste zasahovalo deväť profesionálnych hasičov na piatich hasičských vozidlách zo staníc v Michalovciach a Sobranciach.
Autor TASR
Zalužice 19. októbra (TASR) - Hasiči uplynulú noc zasahovali pri požiari rodinného domu a prístavby v obci Zalužice v okrese Michalovce. Predbežná výška škody presahuje 80.000 eur. Informuje o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Košiciach na sociálnej sieti.
Na mieste zasahovalo deväť profesionálnych hasičov na piatich hasičských vozidlách zo staníc v Michalovciach a Sobranciach. Pomáhali im aj štyria dobrovoľní hasiči z Veľkých Revíšť.
„Našťastie sa pri požiari nikto nezranil ani neprišiel o život. Počas prehľadávania požiarom zasiahnutého domu sa hasičom podarilo zachrániť psíka,“ uvádza KR HaZZ.
Príčina požiaru je v štádiu vyšetrovania.
