HOREL RODINNÝ DOM V ZALUŽICIACH: Škoda presahuje 80.000 eur

Snímka z miesta požiaru. Foto: Facebook: Hasičský a záchranný zbor - Košický kraj

Autor TASR
Zalužice 19. októbra (TASR) - Hasiči uplynulú noc zasahovali pri požiari rodinného domu a prístavby v obci Zalužice v okrese Michalovce. Predbežná výška škody presahuje 80.000 eur. Informuje o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Košiciach na sociálnej sieti.

Na mieste zasahovalo deväť profesionálnych hasičov na piatich hasičských vozidlách zo staníc v Michalovciach a Sobranciach. Pomáhali im aj štyria dobrovoľní hasiči z Veľkých Revíšť.

Našťastie sa pri požiari nikto nezranil ani neprišiel o život. Počas prehľadávania požiarom zasiahnutého domu sa hasičom podarilo zachrániť psíka,“ uvádza KR HaZZ.

Príčina požiaru je v štádiu vyšetrovania.


