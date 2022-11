V Zámockom parku v Malackách pripravujú na otvorenie verejné klzisko

Malacky 25. novembra (TASR) - Po dvoch vynechaných sezónach v dôsledku pandémie bude opäť fungovať klzisko v malackom Zámockom parku. "Ak všetko pôjde podľa plánu, korčuľovať by sa mohlo už v sobotu 3. decembra," uviedlo mesto na svojom webe.



Na ploche multifunkčného ihriska realizujú v súčasnosti prípravné práce, s otvorením sezóny rátajú najneskôr v utorok 6. decembra. Verejné korčuľovanie bude prístupné do 14.00 do 18.00 h s výnimkou štvrtka, keď bude otvorené do 17.00 h.



V predpoludňajších a večerných hodinách môžu ľadovú plochu využiť školy či záujemcovia o rekreačný hokej.