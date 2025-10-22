Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 22. október 2025Meniny má Sergej
< sekcia Regióny

V Západných Tatrách prebieha pátranie po nezvestnom poľskom turistovi

.
Snímka zo zásahu. Foto: Webová stránka HZS

Žiadosť o súčinnosť Horskej záchrannej služby (HZS) prišla od záchranárov z Poľskej tatranskej horskej služby (TOPR), ktorým nahlásili rodinní príslušníci poľského turistu jeho nezvestnosť.

Autor TASR
Podbanské 22. októbra (TASR) - V Západných Tatrách prebieha od pondelka (20. 10.) pátranie po nezvestnom poľskom turistovi. Žiadosť o súčinnosť Horskej záchrannej služby (HZS) prišla od záchranárov z Poľskej tatranskej horskej služby (TOPR), ktorým nahlásili rodinní príslušníci poľského turistu jeho nezvestnosť. HZS o tom informovala na webovej stránke.

Posledný kontakt s turistom bol v pondelok v obedných hodinách. „Nachádzal sa na vrchole Bystrej v Západných Tatrách. Ďalší kontakt už nebol úspešný, aj keď jeho mobilný telefón je naďalej prihlásený do siete,“ uviedli z HZS.

Horskí záchranári nedisponovali informáciou, či nezvestný vyrazil na túru z poľskej alebo slovenskej strany. HZS požiadala Ústredné operačné stredisko Policajného zboru (PZ) SR o lokalizáciu telefónu nezvestného muža. Jeho prítomnosť sa potvrdila v utorok (21. 10.) v obedňajších hodinách na slovenskej strane Západných Tatier.

Záchranári z TOPR-u prepátravali celú noc oblasť Bystrej z poľskej strany aj s použitím dronu. Príslušníci PZ z obvodného oddelenia Liptovský Mikuláš našli automobil nezvestného na parkovisku pri ústí Úzkej doliny,“ priblížili horskí záchranári.

Do pátracej akcie vyrazili pozemne horskí záchranári slúžiaci v Žiarskej doline, ku ktorým sa následne pripojil pilot dronu zo Strediska lavínovej prevencie a vzdelávania HZS. „Prepátravali oblasť Úzkej a Račkovej doliny a od skorých ranných utorkových hodín sa do pátracej akcie pridali ďalší príslušníci HZS s vyhľadávacím zariadením Lifeseeker,“ dodali z HZS.

Doplnili, že spoločne prehľadávali Bystrú a Kamenistú dolinu, avšak pre nepriaznivé poveternostné podmienky bolo pátranie napriek snahe všetkých zúčastnených neúspešné. V pátraní sa pokračuje aj v stredu od skorých ranných hodín.
.

Neprehliadnite

VIDEO: Poslanci schválili rozpočet na budúci rok s deficitom 4,1 % HDP

Juraja C. odsúdili za teroristický útok na premiéra na 21 rokov

Fico: Konsolidácia bude mať v nasledujúcich rokoch inú podobu

HRABKO: Premiér spomínal predčasné voľby kvôli hlasovaniu o rozpočte