< sekcia Regióny
V Západných Tatrách prebieha pátranie po nezvestnom poľskom turistovi
Žiadosť o súčinnosť Horskej záchrannej služby (HZS) prišla od záchranárov z Poľskej tatranskej horskej služby (TOPR), ktorým nahlásili rodinní príslušníci poľského turistu jeho nezvestnosť.
Autor TASR
Podbanské 22. októbra (TASR) - V Západných Tatrách prebieha od pondelka (20. 10.) pátranie po nezvestnom poľskom turistovi. Žiadosť o súčinnosť Horskej záchrannej služby (HZS) prišla od záchranárov z Poľskej tatranskej horskej služby (TOPR), ktorým nahlásili rodinní príslušníci poľského turistu jeho nezvestnosť. HZS o tom informovala na webovej stránke.
Posledný kontakt s turistom bol v pondelok v obedných hodinách. „Nachádzal sa na vrchole Bystrej v Západných Tatrách. Ďalší kontakt už nebol úspešný, aj keď jeho mobilný telefón je naďalej prihlásený do siete,“ uviedli z HZS.
Horskí záchranári nedisponovali informáciou, či nezvestný vyrazil na túru z poľskej alebo slovenskej strany. HZS požiadala Ústredné operačné stredisko Policajného zboru (PZ) SR o lokalizáciu telefónu nezvestného muža. Jeho prítomnosť sa potvrdila v utorok (21. 10.) v obedňajších hodinách na slovenskej strane Západných Tatier.
„Záchranári z TOPR-u prepátravali celú noc oblasť Bystrej z poľskej strany aj s použitím dronu. Príslušníci PZ z obvodného oddelenia Liptovský Mikuláš našli automobil nezvestného na parkovisku pri ústí Úzkej doliny,“ priblížili horskí záchranári.
Do pátracej akcie vyrazili pozemne horskí záchranári slúžiaci v Žiarskej doline, ku ktorým sa následne pripojil pilot dronu zo Strediska lavínovej prevencie a vzdelávania HZS. „Prepátravali oblasť Úzkej a Račkovej doliny a od skorých ranných utorkových hodín sa do pátracej akcie pridali ďalší príslušníci HZS s vyhľadávacím zariadením Lifeseeker,“ dodali z HZS.
Doplnili, že spoločne prehľadávali Bystrú a Kamenistú dolinu, avšak pre nepriaznivé poveternostné podmienky bolo pátranie napriek snahe všetkých zúčastnených neúspešné. V pátraní sa pokračuje aj v stredu od skorých ranných hodín.
Posledný kontakt s turistom bol v pondelok v obedných hodinách. „Nachádzal sa na vrchole Bystrej v Západných Tatrách. Ďalší kontakt už nebol úspešný, aj keď jeho mobilný telefón je naďalej prihlásený do siete,“ uviedli z HZS.
Horskí záchranári nedisponovali informáciou, či nezvestný vyrazil na túru z poľskej alebo slovenskej strany. HZS požiadala Ústredné operačné stredisko Policajného zboru (PZ) SR o lokalizáciu telefónu nezvestného muža. Jeho prítomnosť sa potvrdila v utorok (21. 10.) v obedňajších hodinách na slovenskej strane Západných Tatier.
„Záchranári z TOPR-u prepátravali celú noc oblasť Bystrej z poľskej strany aj s použitím dronu. Príslušníci PZ z obvodného oddelenia Liptovský Mikuláš našli automobil nezvestného na parkovisku pri ústí Úzkej doliny,“ priblížili horskí záchranári.
Do pátracej akcie vyrazili pozemne horskí záchranári slúžiaci v Žiarskej doline, ku ktorým sa následne pripojil pilot dronu zo Strediska lavínovej prevencie a vzdelávania HZS. „Prepátravali oblasť Úzkej a Račkovej doliny a od skorých ranných utorkových hodín sa do pátracej akcie pridali ďalší príslušníci HZS s vyhľadávacím zariadením Lifeseeker,“ dodali z HZS.
Doplnili, že spoločne prehľadávali Bystrú a Kamenistú dolinu, avšak pre nepriaznivé poveternostné podmienky bolo pátranie napriek snahe všetkých zúčastnených neúspešné. V pátraní sa pokračuje aj v stredu od skorých ranných hodín.