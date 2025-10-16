< sekcia Regióny
V Západných Tatrách spadol muž približne 300 metrov, utrpel polytraumu
Muž bol mierne dezorientovaný, podchladený a pri páde utrpel viaceré život ohrozujúce poranenia.
Autor TASR
Žiar 16. októbra (TASR) - Vo štvrtok v Západných Tatrách sa pri zostupe po červeno značenom turistickom chodníku vedúcom cez vrch Baníkov pošmykol 44-ročný muž českej národnosti a spadol približne 300 metrov smerom do Spálenej doliny, pričom po páde s ním najprv nebolo možné nadviazať žiadny kontakt. Muž bol v bezvedomí, no následne sa prebral. Horská záchranná služba (HZS) o tom informovala na webovej stránke.
Muž bol mierne dezorientovaný, podchladený a pri páde utrpel viaceré život ohrozujúce poranenia. „Na pomoc mu pozemne vyrazili horskí záchranári z Oblastného strediska Západné Tatry. Po príchode na miesto muža vyšetrili, ošetrili a evaukovali z exponovaného terénu pomocou lanovej techniky. Vzhľadom na nevyhovujúce poveternostné podmienky zo slovenskej strany nebol možný transport prostredníctvom Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby,“ spresnili z HZS.
Podotkli, že stav pacienta, ktorý utrpel polytraumu, bol vážny, tak o súčinnosť požiadali záchranárov z Poľskej tatranskej horskej služby (TOPR). „Pacient bol medzičasom na nosidlách transportovaný Zelenou dolinou, odkiaľ bol letecky prevezený vrtuľníkom TOPR-u do nemocnice,“ dodali horskí záchranári.
