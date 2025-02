V Západných Tatrách spadlo dieťa, zasahuje vrtuľník

Žiar 1. februára (TASR) - Posádka leteckých záchranárov letela v sobotu popoludní do Žiarskeho sedla v Západných Tatrách, kde v horskom teréne spadol skialpinista. Potvrdila to hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) Danka Capáková.



"Dnes po 15.00 h sme vyslali do Žiarskeho sedla vrtuľník záchrannej zdravotnej služby z dôvodu pádu skialpinistu v horskom teréne," uviedla Capáková s tým, že bližšie informácie bude možné poskytnúť po skončení zásahu.



Doplnila, že zranenie utrpela maloletá osoba. "Po prvotnom ošetrení bola letecky transportovaná do nemocnice v Liptovskom Mikuláši. Vzhľadom na to, že ide o maloletú osobu, nebudeme poskytovať k prípadu bližšie informácie," dodala Capáková.