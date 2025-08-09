< sekcia Regióny
V Západných Tatrách spadol turista z chodníka približne 100 metrov
O súčinnosť pri záchrannej akcii bola požiadaná posádka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby.
Autor TASR
Pribylina 9. augusta (TASR) - V Západných Tatrách v sobotu spadol 35-ročný poľský turista približne 100 metrov z chodníka medzi Volovcom a Deravou, smerom k Nižnému Jamnickému plesu. Turista utrpel viacero poranení končatín a hlavy. Horská záchranná služba (HZS) o tom informovala na svojom webe.
„O súčinnosť pri záchrannej akcii bola požiadaná posádka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby, ktorá v Západných Tatrách pribrala na palubu záchranára HZS. Po prílete na miesto boli doktor a záchranár vysadení pomocou palubného navijaku,“ uviedli horskí záchranári.
Dodali, že pacienta následne vyšetrili, poskytli mu neodkladnú zdravotnú starostlivosť a pomocou leteckej techniky bol transportovaný do nemocničného zariadenia.
