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V Západoslovenskom múzeu otvoria advent rozprávkou a koncertom
Program sa začne o 15.00 h kurzom výroby vianočných ozdôb z korálikov.
Autor TASR
Trnava 23. novembra (TASR) - Západoslovenské múzeum (ZsM) v Trnave otvorí adventné obdobie programom pre deti a dospelých. V nedeľu 29. novembra pripravuje tradičné podujatie Advent v múzeu, počas ktorého si návštevníci vyrobia vianočné ozdoby, pozrú divadelné predstavenie a spoznajú históriu niekdajšieho kláštorného kostola. Vyvrcholením bude koncert v kostole, ktorý je pre verejnosť otvorený len pri výnimočných udalostiach, informovala riaditeľka múzea Lucia Duchoňová.
Program sa začne o 15.00 h kurzom výroby vianočných ozdôb z korálikov. O hodinu neskôr sa program presunie do koncertnej sály múzea, kde detský divadelný súbor Deti malého Ríma uvedie Rozprávku o dvoch čertoch. Súčasťou adventného programu bude aj komentovaná prehliadka Kostola Nanebovzatia Panny Márie, ktorý je súčasťou historického komplexu múzea. Ešte pred prehliadkou bude v Kampanologickej expozícii premiéra zvukovej nahrávky zvonov na trnavských vežiach, ktorú pripravil Matúš Sedlák.
Riaditeľka múzea priblíži návštevníkom históriu niekdajšieho kláštorného kostola klarisiek aj zaujímavosti, ktoré sa spájajú s jeho minulosťou. „Chceme, aby si u nás našli svoj program všetky generácie a spoločne otvorili obdobie blížiacich sa Vianoc,“ uviedla Duchoňová. Vyvrcholením prvej adventnej nedele bude o 18.00 h koncert speváckeho zboru Tirnavia. Počas nedeľného popoludnia bude v múzeu prebiehať aj Vianočný bazár sestry Kláry.
Program sa začne o 15.00 h kurzom výroby vianočných ozdôb z korálikov. O hodinu neskôr sa program presunie do koncertnej sály múzea, kde detský divadelný súbor Deti malého Ríma uvedie Rozprávku o dvoch čertoch. Súčasťou adventného programu bude aj komentovaná prehliadka Kostola Nanebovzatia Panny Márie, ktorý je súčasťou historického komplexu múzea. Ešte pred prehliadkou bude v Kampanologickej expozícii premiéra zvukovej nahrávky zvonov na trnavských vežiach, ktorú pripravil Matúš Sedlák.
Riaditeľka múzea priblíži návštevníkom históriu niekdajšieho kláštorného kostola klarisiek aj zaujímavosti, ktoré sa spájajú s jeho minulosťou. „Chceme, aby si u nás našli svoj program všetky generácie a spoločne otvorili obdobie blížiacich sa Vianoc,“ uviedla Duchoňová. Vyvrcholením prvej adventnej nedele bude o 18.00 h koncert speváckeho zboru Tirnavia. Počas nedeľného popoludnia bude v múzeu prebiehať aj Vianočný bazár sestry Kláry.