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V Západoslovenskom múzeu v Trnave bude zážitková módna prehliadka
Na červenom koberci sa počas módnej prehliadky predvedie celkovo 12 ženských historických osobností.
Autor TASR
Trnava 3. júla (TASR) - Západoslovenské múzeum (ZsM) v Trnave pripravuje na sobotu 18. júla o 18.00 h zážitkovú módnu prehliadku „V čipkách, perlách a v zlate“. Ambíciou podujatia je spojiť silný vizuálny zážitok s autentickým pohľadom na dejiny a predstaviť ženy, ktoré kedysi ovplyvňovali spoločnosť, vzbudzovali obdiv, rešpekt aj kontroverzie.
„Dejiny často vnímame cez mužov, moc a vojny, no život spoločnosti formovali aj ženy. Táto fashion show vysvetľuje ich pôsobenie, robí to atraktívne, zrozumiteľne, a pritom s rešpektom k historickému poznaniu,“ priblížila riaditeľka ZsM Lucia Duchoňová.
Na červenom koberci sa počas módnej prehliadky predvedie celkovo 12 ženských historických osobností. Objavia sa postavy ako Alžbeta Báthory, Žofia Bosniaková, Mária Séči či Katarína Pálffy. Šou priblíži aj Františku Annu Jakušič, ktorá žila v trnavskom klariskom kláštore, kde v súčasnosti sídli múzeum.
„Modelky sme obliekli do odevov aristokratiek, ktoré sme rekonštruovali podľa zachovaných historických zdrojov – portrétov, archívnych prameňov aj archeologických nálezov,“ doplnila Terézia Tomašovičová z OZ Frigia, ktoré šou do múzea prináša. Rovnakým spôsobom vznikali aj šperky, ktoré dotvárajú celkový obraz dobovej módy.
„Dejiny často vnímame cez mužov, moc a vojny, no život spoločnosti formovali aj ženy. Táto fashion show vysvetľuje ich pôsobenie, robí to atraktívne, zrozumiteľne, a pritom s rešpektom k historickému poznaniu,“ priblížila riaditeľka ZsM Lucia Duchoňová.
Na červenom koberci sa počas módnej prehliadky predvedie celkovo 12 ženských historických osobností. Objavia sa postavy ako Alžbeta Báthory, Žofia Bosniaková, Mária Séči či Katarína Pálffy. Šou priblíži aj Františku Annu Jakušič, ktorá žila v trnavskom klariskom kláštore, kde v súčasnosti sídli múzeum.
„Modelky sme obliekli do odevov aristokratiek, ktoré sme rekonštruovali podľa zachovaných historických zdrojov – portrétov, archívnych prameňov aj archeologických nálezov,“ doplnila Terézia Tomašovičová z OZ Frigia, ktoré šou do múzea prináša. Rovnakým spôsobom vznikali aj šperky, ktoré dotvárajú celkový obraz dobovej módy.