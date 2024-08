V Západoslovenskom múzeu v Trnave otvoria výstavu k 80. výročiu SNP

Trnava 18. augusta (TASR) - V Západoslovenskom múzeu v Trnave otvoria 28. augusta popoludní výstavu k 80. výročiu Slovenského národného povstania (SNP). V súvislosti s výročím je pripravený kultúrny program, ktorý bude rozložený do viacerých dní. TASR o tom informovali z múzea.



Program sa začne 28. augusta pietnou spomienkou na hrdinov, ktorí padli počas SNP. "Počas pietneho aktu budú držať čestnú stráž členovia Klubu vojenskej histórie Trnavská posádka v historických uniformách slovenskej armády. Program bude pokračovať o 14.00 h v priestoroch kinosály Západoslovenského múzea v Trnave premietaním filmu Posledný povstalec," priblížila historička Lucia Duchoňová. Potom v priestoroch budovy múzea na Múzejnom námestí slávnostne otvoria výstavu Slovenské národné povstanie - 80. výročie.



"Následne v dňoch 29. až 31. augusta sa budú v múzejnej kinosále v čase od 14.00 do 16.00 h premietať krátke filmy Moje povstanie a Mlčanie," podotkla Duchoňová s tým, že záhrady múzea privítajú verejnosť v sobotu 31. augusta s vybudovaným vojenským táborom. Členovia Klubu vojenskej histórie Trnavská posádka budú v dobových kostýmoch predvádzať vojenskú techniku, výstroj a výzbroj, varenie v poľnej kuchyni a podobne. "O 16.30 h sa návštevníci môžu tešiť na štylizovaný odchod trnavskej posádky do povstania, okružnú jazdu vojakov slovenskej armády po Trnave s ukážkami mobilizácie civilistov na Trojičnom námestí," dodala. Na záver osláv po príchode vojakov naspäť do záhrady vystúpi hudobné zoskupenie Paper Moon Trio.



Program pri príležitosti osláv 80. výročia SNP pripravili Trnavský samosprávny kraj, Západoslovenské múzeum v Trnave a Trnavské osvetové stredisko.