V Západoslovenskom múzeu v Trnave uviedli projekt umelkyne Perilli
Východiskom sa stal motýľ bieloškvrnáč púpavcový, ktorý bol v minulosti terčom detských hier a získal množstvo pomenovaní v talianskych dialektoch vrátane názvu cantalamissa z Kalábrie.
Autor TASR
Trnava 1. marca (TASR) - V Západoslovenskom múzeu v Trnave uviedli projekt talianskej umelkyne Luany Perilli s názvom Cantalamissa. Prezentuje výsledky umeleckého výskumu realizovaného naprieč Apeninami, ktorý prepája pamäť, krajinu a vzťah k svetu okolo nás.
„Nejde o vytvorenie vedeckej databázy, ale o zbieranie príbehov a budovanie knižnice starobylých poznaní,“ uviedla kurátorka výstavy Simona Caramia. Perilli putovala vnútrozemskými oblasťami regiónov poznačených vyľudňovaním a vo videorozhovoroch so staršími obyvateľmi sa vracala k spomienkam na detstvo a vzťahom k zvieratám či hmyzu.
Východiskom sa stal motýľ bieloškvrnáč púpavcový, ktorý bol v minulosti terčom detských hier a získal množstvo pomenovaní v talianskych dialektoch vrátane názvu cantalamissa z Kalábrie. Projekt postupne prepojil viaceré komunity aj odborných partnerov a nadobudol environmentálny a komunitný rozmer. Súčasťou boli aj vzdelávacie aktivity zamerané na prehodnocovanie vzťahu človeka k prírode.
Výstava v Trnave vznikla v spolupráci so Západoslovenským múzeom a s Galériou Jána Koniarka pod záštitou Talianskeho kultúrneho inštitútu v Bratislave. Zapojilo sa aj študentstvo Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity. Výstava je otvorená pre verejnosť do 30. apríla.
