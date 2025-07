V Zápalkárni si pripomenú SNP, návštevníkov čaká aj Vlaková patrola

Ružomberok 12. júla (TASR) - Ukážky výzbroje a výstroja vojakov spolu s komentovanými prehliadkami čakajú v sobotu účastníkov Dňa Slovenského národného povstania (SNP) v stanici Zápalkáreň v Ružomberku. Súčasťou podujatia Leto s Korýtkom 2025 je i Vlaková patrola Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK). Informovalo o tom mesto Ružomberok na svojej webovej stránke.



V rámci Vlakovej patroly ZSSK zažijú návštevníci od 10.00 do 17.00 h železnicu zblízka. Stretnú sa so skutočnými železničiarmi z Vlakovej patroly a zažijú zábavné aktivity pre deti, rodičov aj fanúšikov vlakov. Pre deti je pripravená séria hravých a poučných aktivít.



Deň SNP od 14.00 do 18.00 h pripomenie v stanici Zápalkáreň odkaz Slovenského národného povstania. Organizátori predstavia ukážky výzbroje a výstroja vojakov spolu s komentovanými prehliadkami. Súčasťou bude aj prezentácia Klubu vojenskej histórie Ostrô Ružomberok s prezentáciou vojakov v dobových uniformách.



Podujatie pripravilo združenie Korytnická železnica. Účastníci podujatia sa odvezú vláčikom Korýtko, ktorého predchodca sa tiež zapojil do povstania.