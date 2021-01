V zariadení Arcus zomrelo už 18 klientov, doterajší riaditeľ končí

Košice 29. januára (TASR) – V špecializovanom zariadení a zariadení pre seniorov Arcus v Košiciach v priebehu uplynulých 12 dní podľahlo ochoreniu COVID-19 už 18 klientov z celkového počtu 220. "Pozitívne testovaných je takmer polovica klientov a vyše jedna tretina zamestnancov, ktorých je 160," informoval v piatok predseda KSK Rastislav Trnka s tým, že situácia je naďalej mimoriadne vážna.







KSK prijíma v zariadení krízové opatrenia, ktorými chce zamedziť ďalším úmrtiam. Ako ďalej oznámil Trnka, s doterajším riaditeľom zariadenia Jurajom Briškárom došlo k dohode na ukončení pracovného pomeru k 31. januáru. Od 1. februára bude vedením Arcusu poverený riaditeľ krajského domova sociálnych služieb (DSS) Via Lux v košickej Barci Vojtech Hintoš.







"V Arcuse za posledných 12 dní zomrelo viac klientov ako v našich zvyšných 12 zariadeniach sociálnych služieb počas celej pandémie. Je to veľmi smutný rekord, ktorý ma ľudsky mimoriadne mrzí. Pozostalým rodinám našich klientov vyjadrujem úprimnú sústrasť a chcem ich uistiť, že ako zriaďovateľ zariadenia urobíme všetko pre to, aby sme preverili okolnosti celého prípadu," uviedol Trnka. Súčasťou opatrení je doplnenie personálu, zabezpečenie novo registrovaných liekov či kyslíkových prístrojov.



Prvé prípady ochorenia sa v Arcuse vyskytli 10. januára, k úmrtiam došlo od minulého týždňa. Ako sa koronavírus do zariadenia dostal, zatiaľ nie je známe, ani to, či ide o nejakú mutáciu.







Pre výpadok takmer polovice personálu v Arcuse z dôvodu nakazenia alebo práceneschopnosti podľa Hintoša vypomáhajú medici, pracovníci z ďalších krajských domovov sociálnych služieb či humanitárnej organizácie Adra. "Požiadali sme Univerzitnú nemocnicu Louisa Pasteura, aby nám pomohla zabezpečiť čerstvo zaregistrovaný liek ivermektín, ktorý pomôže zmierniť príznaky ochorenia pacientom s najťažšími stavmi. Taktiež sme zabezpečili aj ďalšie potrebné lieky a kyslíkové prístroje pre klientov so sťaženým dýchaním. Aktuálne sa chystáme v zariadení aplikovať polymérovú dezinfekciu, ktorá zanecháva ochranný film na všetkých predmetoch v priestore a zabráni ďalšej kontaminácii miesta. Snažíme sa nastaviť aj komunikáciu s rodinnými príslušníkmi, aby mali informácie o zdravotnom stave svojich príbuzných. Čo najskôr chceme spustiť telefonickú linku, kde by tieto informácie získali," povedal Hintoš.



Krízové riadenie sa podľa KSK urgentne snaží zabezpečiť osobné vyšetrenia klientov lekárom priamo v zariadení. O klientov sa starajú zdravotné sestry, zdravotní asistenti a opatrovatelia. Do nemocnice bolo doposiaľ prevezených päť klientov. Zakúpený kyslíkový prístroj podľa Trnku vo štvrtok (28. 1.) pomohol do príchodu záchranky zachrániť život jedného z klientov.