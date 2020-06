V zariadení pre seniorov na Cemjate spustili systém rezervácie návštev

Prešov 26. júna (TASR) – V zariadení pre seniorov Harmónia v prešovskej mestskej časti Cemjata sa počas mimoriadnej situácie u klientov ani zamestnancov nepotvrdil žiadny prípad ochorenia COVID-19. Napriek tomu tam s cieľom ochrany seniorov zaviedli online registrácie hostí. TASR o tom informoval hovorca mesta Prešov Vladimír Tomek.



"Zariadenie pre seniorov na Cemjate postupne aplikuje uvoľnené opatrenia a prispôsobuje režim pre klientov v závislosti od aktuálnej situácie. V celom areáli sú povolené návštevy. K seniorom sa však návštevy dostanú až po registrácii. Zariadenie spustilo na svojej webovej stránke rezervačný systém, ktorý má preventívne chrániť klientov od možnej nákazy," uviedol Tomek.



Nový systém pre návštevy slúži podľa jeho slov na to, aby zaevidoval, v akej časti zariadenia sa hostia budú pohybovať, respektíve s kým budú prichádzať do kontaktu.



"V prípade, ak by sa u niektorého z klientov zariadenia objavilo podozrenie na prítomnosť ochorenia COVID-19, personál bude môcť jednoducho dohľadať každú osobu, ktorá prišla do kontaktu so seniormi alebo personálom. Zároveň budú môcť odizolovať všetky osoby, ktoré boli potenciálne ohrozené novým koronavírusom, a zaistiť tak bezpečnosť pre ostatných klientov," vysvetlil Tomek s tým, že pred každým vstupom do interiéru je však naďalej nevyhnutná dezinfekcia rúk a povinné nosenie rúška na tvári. Zároveň návštevám odmerajú aj teplotu.