V Zariadení pre seniorov na Garbiarskej ulici v Košiciach bude hospic

Košice 7. septembra (TASR) - Na druhom poschodí Zariadenia pre seniorov (ZpS) na Garbiarskej ulici chce mesto Košice do konca budúceho roka prostredníctvom svojho Strediska sociálnej pomoci mesta Košice (SSPmK) zriadiť hospic. TASR o tom z referátu marketingu a styku s verejnosťou informovala Jana Poľová.



Ako uviedla, SSPmK sa s projektom na vytvorenie hospicu prihlásilo do výzvy o poskytnutie prostriedkov z eurofondového plánu obnovy a odolnosti. V rámci výzvy s názvom Rozšírenie a obnova siete kamenných hospicov bol tento mestský podnik jedným z 15 úspešných žiadateľov.



Predpokladané náklady na zriadenie hospicu s maximálnou kapacitou 20 osôb by mali dosiahnuť zhruba 900.000 eur. Výslednú cenu určí verejné obstarávanie, ktoré sa začne hneď po vydaní stavebného povolenia.



"Pri splnení všetkých podmienok bude zriadenie hospicu plne hradené z plánu obnovy a odolnosti. Potrebovali sme zariadenie takéhoto typu najmä pre našich klientov, u ktorých dôjde k zhoršeniu zdravotného stavu a budú vyžadovať paliatívnu starostlivosť. Tú im poskytneme takým spôsobom, aby sa nemuseli premiestňovať mimo nášho zariadenia na Garbiarskej ulici. Hospic bude dostupný i pre iných občanov vyžadujúcich tento typ zdravotníckej starostlivosti, ktorí nie sú našimi klientmi," uviedol riaditeľ SSPmK Anton Širgeľ.



Podľa primátora mesta Jaroslava Polačeka je povinnosťou mesta, aby sa postaralo a zlepšilo život najzraniteľnejším skupinám obyvateľstva. Projekt nového hospicu, ktorý bude financovaný z eurofondov, je podľa neho jedným z týchto krokov.



"Veľmi dobre si uvedomujeme, že zvyšovanie kvality a dostupnosti sociálnych služieb je dlhodobým procesom. Už druhý rok nám úspešne funguje novovybudované Centrum komunitných sociálnych služieb v Krásnej, ktoré dokáže zlepšiť životné podmienky až pre 46 svojich klientov," uviedol Polaček.



Ako doplnila Poľová, v uplynulých dňoch sa okolo ZpS na Garbiarskej ulici dokončil nový chodník, ktorí využívajú klienti zariadenia a ich návštevy. Pred necelými dvoma rokmi sa v zariadení za vyše 70.000 eur zrevitalizovala oddychová zóna. V rokoch 2020 až 2021 sa tam zrekonštruovala stredná časť budovy za vyše 190.000 eur.



Ešte predtým sa tam uskutočnili stavebné úpravy centrálnych bezbariérových kúpeľní za 25.536 eur a zakúpili nové autá na prepravnú službu a na rozvoz stravy v hodnote 48.890 eur. Okrem toho sa za vyše 116.000 eur vynovilo Zariadenie opatrovateľskej služby v bytovke na Južnej triede, ktoré takisto patrí pod SSPmK.