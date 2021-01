V zariadení pre seniorov v Martine zaočkovali aj 102-ročného klienta

Martin 30. januára (TASR) - Univerzitná nemocnica (UN) Martin spustila tento týždeň očkovanie klientov domovov sociálnych služieb proti COVID-19. Počas dvoch dní ich zaočkovali viac ako 120. Zdravotníci podali v piatok (29. 1.) v zariadení Medik-M v Martine vakcínu aj takmer 102-ročnému seniorovi. Informovala o tom hovorkyňa nemocnice Zuzana Marčeková.



Výjazdový očkovací tím UN Martin vedie Anna Vargová, lekárka v špecializácii anestéziológ, ktorá sa dlhé roky venovala aj záchrannej službe. „Možno aj práve preto ma vedenie nemocnice poverilo, aby som sa ujala tejto výjazdovej očkovacej služby. Seniori sú špecifickou skupinou, nielen kvôli veku, ale aj z pohľadu rôznych pridružených ochorení. Napriek tomu sú úžasní, ako to všetko zvládajú. Zatiaľ sme sa stretli len so zvýšenou teplotou a miernou bolestivosťou v mieste vpichu,“ uviedla Vargová.



Prvý deň zdravotníci zaočkovali 70 seniorov v zariadení Senior Martin, z toho dve klientky domova sociálnych služieb boli vo veku nad 90 rokov a očkovanie zvládli bez akýchkoľvek problémov. V piatok podali v inom zariadení vakcínu viac ako 50 seniorom.



„Raritou bolo očkovanie takmer 102-ročného pána v plnom zdraví, aké mu možno iba závidieť. Po očkovaní nemal žiadnu reakciu, všetko prebehlo bez akýchkoľvek komplikácií,“ doplnila Vargová s tým, že druhú dávku vakcíny dostanú seniori po 28 dňoch a podľa lekárky až po 14 dňoch od jej podania by mali mať plnú imunitu proti ochoreniu COVID-19.