V zariadení pre seniorov v Starej Ľubovni budujú komunitnú záhradu

Stará Ľubovňa 16. júla (TASR) - V Zariadení sociálnych služieb (ZSS) Trillium v Starej Ľubovni budujú novú komunitnú záhradu. Primátor Ľuboš Tomko informoval, že je navrhnutá tak, aby bola inkluzívna, bezpečná a podnecujúca k aktivite a sociálnemu kontaktu klientov i ostatných obyvateľov mesta.



Komunitná záhrada vzniká aj vďaka iniciatíve občianskeho združenia (OZ) Misia úsmev a nádej s finančnou podporou súkromného sektora a miestnej samosprávy. Do samotnej realizácie sú zahrnuté aj miestne základné a stredné školy, komunitné centrum, kluby seniorov, mestská knižnica, firmy, umelci a dobrovoľníci. Kľúčovými prvkami záhrady sú podľa Adriany Landorovej z OZ bezbariérový prístup a bezpečnosť, záhradné prvky a funkčné zóny. „Z poskytnutých finančných prostriedkov budú obstarané lavičky, sudy na dažďovú vodu, fontána a hojdačka. Vybuduje sa prístrešok, záhradný domček a rozšíria sa chodníky. Mladší žiaci vyrobia maľované kamienky a veterné mlyny, tí starší vtáčie búdky, drevené pieskovisko, hotel pre hmyz či záhradnú knižnicu. Ľubovnianska knižnica daruje knihy, komunitné centrum na Továrenskej ulici sa do iniciatívy zapojí výrobou kompostoviska. Miestne podnikateľské subjekty prispejú darovaním kvetov, stromov či zabezpečením osvetlenia chodníkov prostredníctvom solárnych lámp,“ vymenovala Landorová s tým, že participovať na vybudovaní komunitnej záhrady budú aj samotní seniori.



Komunitná záhrada bude zahŕňať množstvo rôznych záhradných, ekologických a terapeutických prvkov, no v neposlednom rade bude predstavovať miesto na realizáciu spoločných aktivít. „Aktívne trávenie voľného času zohráva v živote seniorov mimoriadne dôležitú úlohu. Pravidelný pohyb, spoločenské kontakty a zapájanie sa do rôznych činností pozitívne vplývajú nielen na ich fyzické zdravie, ale aj na psychickú pohodu a celkovú kvalitu života. Veľmi pozitívne vnímame iniciatívu zo strany OZ či ďalších zapojených subjektov. Tým deklarujeme spoločnú snahu budovať súdržnú spoločnosť, ktorá si váži pamäť a skúsenosti starších generácií,“ skonštatoval Tomko. Predpokladané ukončenie prác je v auguste. Samospráva plánuje v budúcnosti túto iniciatívu rozšíriť a zakúpiť ďalšie prvky.



ZSS Trillium vybudovali s finančnou podporou Európskeho fondu regionálneho rozvoja a služby seniorom poskytuje od roku 2024. Predstavuje miesto prepojenia voľnočasových aktivít v dennom centre, podpornej služby jedálne a pobytového zariadenia pre seniorov. Vďaka tomu podľa primátora poskytovanie sociálnych služieb prešlo na komunitnú úroveň. Vytvára totiž priestor na stretávanie sa seniorov žijúcich v domácom prostredí so seniormi žijúcimi v pobytovej časti zariadenia.