V Zariadení sociálnych služieb Hriňovčan obnovia hygienické zariadenia

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Autor TASR
Hriňová 20. februára (TASR) - V Zariadení sociálnych služieb (ZSS) Hriňovčan v Hriňovej plánujú debarierizáciu hygienických zariadení. Po rekonštrukcii budú spĺňať podmienky pre užívanie osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu. TASR o tom informovala Vanesa Čierna z tlačového oddelenia Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), ktorý je zriaďovateľom ZSS.

Dodala, že predpokladaná investovaná suma bude 163.000 eur. Podľa nej bude rekonštrukcia postupná. „Počas prác budú dodržiavať bezpečnostné opatrenia a nenarušia plynulý chod zariadenia,“ objasnila.

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb v Hriňovej poskytuje sociálnu starostlivosť seniorom a dospelým zdravotne postihnutým občanom s duševnými poruchami celoročnou formou pobytu. Stará sa o nich vyše 40 zamestnancov a má kapacitu spolu 90 prijímateľov sociálnej služby. V registri žiadateľov v súčasnosti evidujú približne 70 žiadostí. Čakacia doba je podľa BBSK približne rok až rok a pol.

Kraj sa v súčasnosti v Detvianskom okrese zaoberá aj rozsiahlou rekonštrukciou Zariadenia sociálnych služieb Detvan na Pionierskej ulici v Detve. Budova zariadenia, ktoré slúži deťom a mladým dospelým so zdravotným znevýhodnením, pochádza ešte zo 60. rokov minulého storočia. Na jej obnovu sa BBSK podarilo získať viac ako 1,8 milióna eur z plánu obnovy a odolnosti. Hotová by mala byť na jar.

V pláne je aj komplexná rekonštrukcia ZSS Detvan - Piešť. Zabezpečí zvýšenie kvality poskytovaných služieb a debarierizáciu. „Projekt má v súčasnosti vydané platné územné rozhodnutie a stavebné povolenie,“ reagovala Čierna. Začiatok prác podľa nej súvisí so získaním financií na realizáciu projektu.
