V Zariadení sociálnych služieb Hriňovčan obnovia hygienické zariadenia
Kraj sa v súčasnosti v Detvianskom okrese zaoberá aj rozsiahlou rekonštrukciou Zariadenia sociálnych služieb Detvan na Pionierskej ulici v Detve.
Autor TASR
Hriňová 20. februára (TASR) - V Zariadení sociálnych služieb (ZSS) Hriňovčan v Hriňovej plánujú debarierizáciu hygienických zariadení. Po rekonštrukcii budú spĺňať podmienky pre užívanie osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu. TASR o tom informovala Vanesa Čierna z tlačového oddelenia Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), ktorý je zriaďovateľom ZSS.
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb v Hriňovej poskytuje sociálnu starostlivosť seniorom a dospelým zdravotne postihnutým občanom s duševnými poruchami celoročnou formou pobytu. Stará sa o nich vyše 40 zamestnancov a má kapacitu spolu 90 prijímateľov sociálnej služby. V registri žiadateľov v súčasnosti evidujú približne 70 žiadostí. Čakacia doba je podľa BBSK približne rok až rok a pol.
V pláne je aj komplexná rekonštrukcia ZSS Detvan - Piešť. Zabezpečí zvýšenie kvality poskytovaných služieb a debarierizáciu. „Projekt má v súčasnosti vydané platné územné rozhodnutie a stavebné povolenie,“ reagovala Čierna. Začiatok prác podľa nej súvisí so získaním financií na realizáciu projektu.
