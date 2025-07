V zariadení sociálnych služieb Viničky má 25 nových klimatizácií

Nitra 3. júla (TASR) - V zariadení sociálnych služieb (ZSS) Viničky v Nitre spustili vo štvrtok do prevádzky 25 nových klimatizačných jednotiek. Nitriansky samosprávny kraj (NSK) podporil inštaláciu 17 a ďalších osem poskytli partneri zariadenia. Doteraz boli v ZSS v prevádzke tri klimatizačné jednotky.



Podľa predsedu NSK Branislava Becíka tak môže 180 klientov zariadenia prežiť horúce letné dni v príjemnejšom prostredí a vo väčšom pohodlí. "Samosprávny kraj je zriaďovateľom 25 ZSS. Za ostatný čas sme investovali do troch takýchto zariadení a aktuálne mám spolu 20 zariadení klimatizovaných. Znamená to, že nám zostalo ešte päť, ktoré budeme musieť takouto technikou zabezpečiť,“ skonštatoval predseda NSK Branislav Becík.



Zariadenie Viničky má po inštalácii a spustení nových jednotiek aktuálne k dispozícii 28 klimatizácii. „Každé poschodie v dvoch našich budovách má teraz dve klimatizačné jednotky, ktorými dokážeme v horúcom letnom počasí regulovať teplotu vnútorných priestorov. Je to veľký prínos. Pracujeme so seniormi vo veku 80, 90, 100 a viac rokov. Je preto plusom, že v letných mesiacoch vieme spríjemniť prostredie im, ale aj našim zamestnancom, ktorí tak dokážu poskytovať lepšie služby,“ skonštatovala riaditeľka ZSS Viničky Janka Moravčíková.



NSK plánuje v najbližšom období investovať do viacerých projektov zameraných na poskytovanie služieb seniorom. Podľa Becíka je dôvodom aj to, že v regióne ich podiel v populácii rastie rýchlejšie ako podiel detí do 14 rokov. „Ako jediný kraj v rámci celého Slovenska sme sa preto rozhodli, že cez Štátny fond rozvoja bývania pôjdeme do výstavby ďalších troch nových ZSS. Prvé otvoríme už tento rok v Horných Lefantovciach. Aj tam sa už počíta s potrebou regulovať teplotu, preto tam bude moderné chladenie inštalované priamo v stenách,“ doplnil Becík.