V zariadeniach Arcidiecéznej charity Košice mali deň otvorených dverí

Košice 13. novembra (TASR) - Poukázať na problematiku chudoby, zlepšiť podmienky na život a predstaviť budúcim sociálnym pracovníkom prácu v charitných zariadeniach krízovej intervencie v Košiciach bolo cieľom ich pondelkového dňa otvorených dverí (DOD). Pre TASR to uviedla vedúca charitného domu a nocľahárne Soňa Hlaváčová.



Arcidiecézna charita Košice pri príležitosti Svetového dňa chudobných a sviatku sv. Alžbety sprístupnila verejnosti Charitný dom sv. Alžbety na Bosákovej ulici, Krízové centrum pre matky s deťmi v mestskej časti Košická Nová Ves aj Nocľaháreň Emauzy na Fialkovej ulici.



"Ľudia mali možnosť dozvedieť sa, ako sa pomáha tým najbiednejším a najchudobnejším. Často prevládajú predsudky, že v takýchto zariadeniach sú len špinaví, ktorí nechcú robiť. Neuvedomujú si, že útulok a nocľaháreň je najmä pre ľudí, ktorí prišli o bývanie alebo ho nemôžu využívať. Snažíme sa pripomenúť, že v dnešnej dobe a ťažkej ekonomickej situácii je takýchto ľudí viac než dosť," povedala.



Študentom zas chceli ukázať prácu s touto cieľovou skupinou. "Prišli aj sociálne sestry z nemocníc, ktoré evidujú problém pri umiestňovaní pacientov bez domova. Videli, pre akých klientov sú nocľaháreň a útulok," vysvetlila Hlaváčová s tým, že v uvedených zariadeniach neposkytujú starostlivosť pre ľudí so zdravotnými problémami, ktorí sú odkázaní na pomoc iných.



Jedným z cieľov tohto podujatia bolo aj poukázať na nevyhnutnú potrebu väčšieho zariadenia pre ľudí bez domova v Košiciach. Pripomenula, že charitný dom je zastaraný a kapacita 82 klientov už roky nie je postačujúca. V rámci DOD tiež preto diskutovali s predstaviteľmi samosprávy o komplexnom a systematickom riešení problematiky bezdomovectva.



Klienti zariadení podľa jej slov vnímajú DOD skôr pozitívne. "Chcú ukázať, že sú schopní a vedia sa zapojiť do diania. Mali sme pripravené aj ukážky, ako vyrábajú mydlá či pečú koláče. Návštevníkom s radosťou ukázali, že sú šikovní a že táto spoločnosť s nimi môže rátať," dodala Hlaváčová.