V zariadeniach Depaul začínajú rásť počty tých, ktorí hľadajú pomoc

Bratislava 28. decembra (TASR) – V zariadeniach neziskovej organizácie Depaul Slovensko, ktorá sa v Bratislave venuje pomoci ľuďom bez domova, začínajú pomaly stúpať počty tých, ktorí hľadajú pomoc. V nocľahárni býva v týchto dňoch každý večer okolo 170 ľudí bez domova, ošetrovňu počas posledných týždňov navštevovalo denne okolo 50 ľudí, ktorí potrebovali ošetriť rany, alebo zháňali teplú bundu. Podľa združenia sa zima len začala a väčší nápor ich ešte čaká. Pripomína tiež všímavosť a solidaritu.



"Počas minulých rokov máme skúsenosť s tým, že väčší nápor a ťažká zima prichádza v neskorších týždňoch v mesiacoch január/február, či dokonca marec. Zima ešte len začala, a preto sme v našich zariadeniach pripravení na to, čo ešte len možno príde," uviedla pre TASR Zuzana Kuľhová z Depaul Slovensko.



Viac ako polovica ľudí žijúcich na ulici má nejaké zdravotné komplikácie, či už omrzliny, vredy na končatinách, rôzne otvorené rany alebo infekcie. Ich zdravotný stav sa každým rokom zhoršuje. Nielen preto, že je málo miest, kde by sa im dostalo potrebnej pomoci, ale aj preto, že mnohí majú často strach a cítia zahanbenie nechať sa ošetriť.



Organizácia pripomína, že pomôcť môže aj bežný človek. Základom je všímavosť a solidarita a nezatvárať oči pred pomocou. "Nebojte sa pristaviť, zistiť, či je daný človek v poriadku. Pristavte sa, opýtajte sa, darujte ovocie či vodu," podotkla Kuľhová. Ak okoloidúci nevie, ako by človeku bez domova pomohol, môže podľa nej kontaktovať neziskovú organizáciu cez sociálnu sieť alebo prostredníctvom e-mailu info@depaul.sk. Ak je v ohrození života, treba volať na číslo 155, prípadne na linku pomoci pre ľudí bez domova, ktorú má občianske združenie Vagus (telefónne číslo - 0949 655 555).



Vlna podpory počas Vianoc je podľa neziskovej organizácie citeľne väčšia. "Ľudia nám nosia koláče či teplé deky. Rovnako tak i cítime nárast finančných darov, ktoré sú pre nás kľúčové," doplnila Kuľhová. Ľudia môžu podľa nej pomôcť rôzne, či už materiálnymi darmi, ktorých zoznam je zverejnený na webovej stránke, alebo rôznymi spôsobmi dobrovoľníctva. Pravidelná finančná podpora znamená pre neziskovú organizáciu stabilnú pomoc počas náročnejších mesiacov, akými sú napríklad aj tie aktuálne zimné.