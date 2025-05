V zariadeniach v B. Bystrici pomáhajú študenti ošetrovateľstva

Banská Bystrica 5. mája (TASR) - V mestských zariadeniach sociálnych služieb v Banskej Bystrici začali od 24. apríla praxovať študenti z Fakulty zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU), ktorá sídli v tomto meste. Budúci ošetrovatelia spoznávajú prácu v zariadeniach a zároveň pomáhajú personálu opatrovateliek, ktorých je stále akútny nedostatok aj v meste pod Urpínom. V Zariadení pre seniorov Jeseň na banskobystrickom sídlisku Fončorda o tomto pilotnom projekte v pondelok informovali primátor Ján Nosko a dekanka Fakulty zdravotníctva SZU Beáta Frčová.



„Nielen naše mesto, ale všetky samosprávy pociťujú v oblasti sociálnych služieb nedostatok opatrovateliek vo svojich zariadeniach, keďže mnoho ich odchádza do zahraničia. My sme našli dobrého partnera v podobe fakulty zdravotníctva a dohodli sme sa, že sa nám pokúsia vypomôcť cez študentov, ktorí študujú ošetrovateľstvo. Pracujú v našich zariadeniach v dvoch zmenách pod dohľadom mentorov a vykonávajú najbežnejšie úkony, ako napríklad pomoc pri kŕmení či prezliekaní bielizne,“ vysvetlil Nosko.



Ako doplnil, študentom môže táto práca do budúcnosti priniesť aj trvalý pracovný pomer, ak prejavia záujem, prípadne platenú výpomoc počas letných prázdnin, aby stáli zamestnanci mohli čerpať dovolenky.



„Zo strany mesta robíme opakovane výberové konania, ale je to problém, pretože tieto pozície sú nízko hodnotené. Ako samospráva prijímame opatrenia, aby sme ich motivovali, ale touto témou by sa mali intenzívnejšie zaoberať i rezorty zdravotníctva alebo sociálnych vecí a hľadať prostriedky na zastabilizovanie,“ zdôraznil Nosko.



Podľa Frčovej v zariadeniach sociálnych služieb v Banskej Bystrici aktuálne vykrýva chýbajúci personál 24 študentov prvého ročníka z ich celkového počtu 51. Počíta sa im to ako súvislá odborná prax. Sú tam denne osem hodín.



„Pre študentov je cennou skúsenosťou mať aj pohľad z druhej strany. Máme pomerne veľa ľudí v seniorskom veku, ale i dlhovekých, preto je žiaduce, aby sme sa o nich vedeli postarať. Práve študenti ošetrovateľstva sú tí správni, ktorí v tejto oblasti môžu pomôcť. Pridanou hodnotu je, že dve tretiny našich študentov sú absolventmi stredných zdravotníckych škôl, čiže sú to odborne spôsobilé praktické sestry alebo zdravotnícki asistenti,“ konštatovala Frčová.