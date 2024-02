V Žarnovici na plochodrážnom štadióne sú nové nafukovacie mantinely

Žarnovica 29. februára (TASR) - Na plochodrážnom štadióne v Žarnovici vo štvrtok osádzali nové nafukovacie mantinely. Ide o bezpečnostný prvok, ktorý je podmienkou pre organizáciu významných plochodrážnych podujatí.



"Nafukovacie mantinely sú nutnosťou na plochej dráhe, ak chceme organizovať preteky majstrovstiev sveta, Európy a významnejšie podujatia, no a to my v Žarnovici chceme," skonštatoval pre TASR predseda Speedway Club Žarnovica Martin Búri.



Keďže starým nafukovacím mantinelom v minulom roku uplynula homologizácia, organizátori tunajších podujatí tak museli zakúpiť nové. Ich cena sa vyšplhala na 75.000 eur, zakúpiť ich mohli aj vďaka sponzorom, darcom z radov divákov a príspevku Svetovej motocyklovej federácie. Staré mantinely sa podľa Búriho klubu podarilo odpredať za symbolickú cenu do Rumunska, vďaka čomu sa vyhli nákladom na ich zneškodnenie.



Mantinely zostanú na svojom mieste počas celej sezóny, na jeseň ich zazimujú. Podľa Búriho sú nové vaky mohutnejšie a silnejšie ako tie staré, vďaka čomu bude jazda pretekárov ešte bezpečnejšia. Nafukovacie mantinely totiž podľa jeho slov mnohokrát zachránili ak nie život, tak určite zdravie pretekárov. Na druhej strane však priznáva, že vďaka týmto bezpečnostným prvkom v zákrutách sú jazdci mnohokrát odvážnejší a viac riskujú, čo je divácky atraktívne.



"Momentálne sme zakúpili najkvalitnejšie, triedu A+. To sú nafukovacie mantinely, ktoré boli schválené iba minulý rok. Budú povinné pre organizátorov Speedway Grand Prix. Možno motyka vystrelí a budeme tu mať aj my Grand Prix o tri - štyri roky, toto je, dá sa povedať, taký prvý krok k tomu, aby sme to mohli tu organizovať," poznamenal Búri.