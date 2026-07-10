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V Žarnovici prebiehajú práce na úpravách priechodov pre chodcov
Cieľom je umožniť bezpečný prístup k zdravotníckemu zariadeniu, na sídlisko a k iným dôležitým miestam v meste.
Autor TASR
Žarnovica 10. júla (TASR) - V uliciach Žarnovice v týchto dňoch prebiehajú stavebné práce na úpravách a modernizácii priechodov pre chodcov. Práce sa sústreďujú v siedmich lokalitách a ich cieľom je prispieť k bezpečnejšiemu pohybu občanov a návštevníkov mesta. Informovala o tom primátorka Alena Kazimírová.
„Mnohé priechody boli vybudované pred rokmi a už nezodpovedajú súčasným technickým normám ani dopravným požiadavkám. Ich obnova zabezpečí lepšiu viditeľnosť dopravného značenia, doplnenie zvislého značenia a zvýšenie bezpečnosti na frekventovaných komunikáciách,“ priblížila primátorka.
Nové priechody vznikajú podľa jej slov na miestach, kde ich obyvatelia dlhodobo potrebujú a kde intenzita dopravy vytvára riziko pri prechádzaní cez cestu. Cieľom je umožniť bezpečný prístup k zdravotníckemu zariadeniu, na sídlisko a k iným dôležitým miestam v meste.
Ako dodala, príprava tohto zámeru vrátane štúdie a verejného obstarávania trvala takmer 2,5 roka. Cena za ich vybudovanie a tiež realizačnú projektovú dokumentáciu je približne 150.000 eur. Práce by mali byť ukončené do konca augusta.
„Mnohé priechody boli vybudované pred rokmi a už nezodpovedajú súčasným technickým normám ani dopravným požiadavkám. Ich obnova zabezpečí lepšiu viditeľnosť dopravného značenia, doplnenie zvislého značenia a zvýšenie bezpečnosti na frekventovaných komunikáciách,“ priblížila primátorka.
Nové priechody vznikajú podľa jej slov na miestach, kde ich obyvatelia dlhodobo potrebujú a kde intenzita dopravy vytvára riziko pri prechádzaní cez cestu. Cieľom je umožniť bezpečný prístup k zdravotníckemu zariadeniu, na sídlisko a k iným dôležitým miestam v meste.
Ako dodala, príprava tohto zámeru vrátane štúdie a verejného obstarávania trvala takmer 2,5 roka. Cena za ich vybudovanie a tiež realizačnú projektovú dokumentáciu je približne 150.000 eur. Práce by mali byť ukončené do konca augusta.