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V Žarnovici pristúpili k zníženiu volebných obvodov
V prvom volebnom obvode si budú obyvatelia voliť troch poslancov, v druhom volebnom obvode štyroch poslancov a v treťom volebnom obvode šiestich poslancov.
Autor TASR
Žarnovica 11. júla (TASR) - V Žarnovici pristúpili k zníženiu volebných obvodov na nasledujúce volebné obdobie. Po novom budú v meste vytvorené celkom tri volebné obvody namiesto pôvodných ôsmich. V nich si budú obyvatelia voliť celkom 13 mestských poslancov. Rozhodli o tom poslanci na júnovom rokovaní mestského zastupiteľstva.
Samospráva podľa primátorky Aleny Kazimírovej týmto krokom reagovala na prieskum verejného ochrancu práv Róberta Dobrovodského zameraného na dodržiavanie rovnosti volebného práva vo voľbách do obecných a miestnych zastupiteľstiev a určovania volebných obvodov počas predchádzajúcich volebných období. Kontrolované bolo volebné obdobie 2018 a 2022 a s tým súvisia aj navrhnuté opatrenia.
Ako informovala, poslanci sa tak po viacerých pracovných stretnutiach rozhodovali medzi dvomi návrhmi. Prvý počítal s vytvorením jedného viacmandátového obvodu s 12 poslancami. Druhý s tromi volebnými obvodmi a počtom poslancov 13, ktorý nakoniec väčšinovo aj schválili.
V prvom volebnom obvode si budú obyvatelia voliť troch poslancov, v druhom volebnom obvode štyroch poslancov a v treťom volebnom obvode šiestich poslancov. Kazimírová dodala, že v prímestských častiach budú volebné miestnosti zachované.
Samospráva podľa primátorky Aleny Kazimírovej týmto krokom reagovala na prieskum verejného ochrancu práv Róberta Dobrovodského zameraného na dodržiavanie rovnosti volebného práva vo voľbách do obecných a miestnych zastupiteľstiev a určovania volebných obvodov počas predchádzajúcich volebných období. Kontrolované bolo volebné obdobie 2018 a 2022 a s tým súvisia aj navrhnuté opatrenia.
Ako informovala, poslanci sa tak po viacerých pracovných stretnutiach rozhodovali medzi dvomi návrhmi. Prvý počítal s vytvorením jedného viacmandátového obvodu s 12 poslancami. Druhý s tromi volebnými obvodmi a počtom poslancov 13, ktorý nakoniec väčšinovo aj schválili.
V prvom volebnom obvode si budú obyvatelia voliť troch poslancov, v druhom volebnom obvode štyroch poslancov a v treťom volebnom obvode šiestich poslancov. Kazimírová dodala, že v prímestských častiach budú volebné miestnosti zachované.