V Žarnovici sa konajú mestské oslavy s bohatým programom
Autor TASR
Žarnovica 13. septembra (TASR) - Obyvateľov Žarnovice čaká v sobotu bohatý kultúrny, hudobný a sprievodný program. V mestskom športovom areáli sa od ranných hodín koná tradičné podujatie Deň mesta Žarnovica. Informovala o tom miestna samospráva.
Podujatie o 8.00 h odštartuje tradičný jarmok s remeselnými stánkami, jedlom a kolotočmi. „O dobrú náladu sa počas celého dňa postarajú známe hudobné skupiny, miestni umelci aj detské vystúpenia,“ avizuje mesto. Večerný program vyvrcholí koncertmi kapiel Peter Bič Project a Počin i diskotékou pod holým nebom.
Organizátori podujatia pripravili počas celého dňa aj bohatý sprievodný program. O 9.00 h sa začne obľúbený Beh Tekvičiarov detským behom a o 9.40 h bude pokračovať hlavnou bežeckou súťažou. Na podujatí budú svoju činnosť prezentovať aj miestne školy a organizácie. Pripravená je tiež atrakcia krivé zrkadlá či ukážky techniky a práce záchranných zložiek.
„Program Dňa mesta Žarnovica bude pokračovať aj v nedeľu 14. septembra. O 10.00 h sa vo farskom Kostole sv. Petra a Pavla v Žarnovici uskutoční slávnostná svätá omša za obyvateľov mesta, ktorú spríjemní vystúpenie speváckeho zboru Žarnov,“ dodala radnica.
