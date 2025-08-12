< sekcia Regióny
V Žarnovici sa začala rekonštrukcia školského športového areálu
Na projekt získalo mesto ešte v apríli nenávratný finančný príspevok vo výške viac ako 806.000 eur.
Autor TASR
Žarnovica 12. augusta (TASR) - V Žarnovici začali v týchto dňoch s revitalizáciou športového areálu za základnou školou na Ulici Fraňa Kráľa a tiež modernizáciou vzdelávacích priestorov. Informovala o tom primátorka Alena Kazimírová.
Na projekt získalo mesto ešte v apríli nenávratný finančný príspevok vo výške viac ako 806.000 eur. Následne podľa primátorky vyhlásili sedem verejných obstarávaní za účelom výberu dodávateľov jednotlivých častí projektu.
„Materiálne bude dovybavená školská kuchyňa, inštaluje sa fotovoltika, klimatizácia, modernizujú sa učebne chémie a informatiky, doplnia sa nové stroje do posilňovne,“ uviedla na sociálnej sieti Kazimírová s tým, že aktuálne už projekt vstupuje do najdôležitejšej fázy.
Priblížila, že výpočtová technika je už v budove ZŠ a v najbližších dňoch prebehnú ďalšie dodávky vysúťažených častí projektu, a to fotovoltika a klimatizácia. V týchto dňoch tiež začali stavebné práce na obnove školského športového areálu, ktoré tvoria najvýznamnejšiu položku celého projektu, takmer 500.000 eur. Rekonštrukcia by mala byť hotová do konca tohto roka.
Na projekt získalo mesto ešte v apríli nenávratný finančný príspevok vo výške viac ako 806.000 eur. Následne podľa primátorky vyhlásili sedem verejných obstarávaní za účelom výberu dodávateľov jednotlivých častí projektu.
„Materiálne bude dovybavená školská kuchyňa, inštaluje sa fotovoltika, klimatizácia, modernizujú sa učebne chémie a informatiky, doplnia sa nové stroje do posilňovne,“ uviedla na sociálnej sieti Kazimírová s tým, že aktuálne už projekt vstupuje do najdôležitejšej fázy.
Priblížila, že výpočtová technika je už v budove ZŠ a v najbližších dňoch prebehnú ďalšie dodávky vysúťažených častí projektu, a to fotovoltika a klimatizácia. V týchto dňoch tiež začali stavebné práce na obnove školského športového areálu, ktoré tvoria najvýznamnejšiu položku celého projektu, takmer 500.000 eur. Rekonštrukcia by mala byť hotová do konca tohto roka.