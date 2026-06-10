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V Žarnovici ukončili modernizáciu školského športového areálu
Najnáročnejšou a najväčšou investíciou však podľa Kazimírovej bola revitalizácia športového areálu, kde zrekonštruovali bežeckú dráhu a multifunkčné ihriská.
Autor TASR
Žarnovica 10. júna (TASR) - V Žarnovici v uplynulých dňoch otvorili zrekonštruované a zmodernizované priestory školského športového areálu. Na projekt, ktorého súčasťou bola aj modernizácia vybraných priestorov základnej školy, získalo mesto nenávratný finančný príspevok vo výške viac ako 806.000 eur. Informovala o tom primátorka Alena Kazimírová.
„Hlavnou myšlienkou projektu bolo zlepšiť podmienky pre športovanie a vzdelávanie žiakov a zároveň modernizovať priestory školy spolu so športoviskom, ktoré bude slúžiť verejnosti,“ uviedla primátorka na sociálnej sieti. Dodala, že celkové náklady sa vyšplhali na približne 650.000 eur, mesto spolufinancovalo projekt sumou približne 50.000 eur.
Ako priblížila, v rámci projektu pribudla nová klimatizácia v školskej kuchyni, nový nábytok a počítače v učebniach chémie a informatiky či nové vybavenie v posilňovni. Na streche školy tiež inštalovali fotovoltické panely a vybudovali plošinu pre bezbariérový vstup do hlavnej budovy.
Najnáročnejšou a najväčšou investíciou však podľa Kazimírovej bola revitalizácia športového areálu, kde zrekonštruovali bežeckú dráhu a multifunkčné ihriská. „Výsledkom realizácie projektu je plne funkčný športový areál, ktorý vytvára lepšie podmienky pre pohybové aktivity žiakov a zároveň je k dispozícii aj širokej verejnosti,“ dodala primátorka.
„Hlavnou myšlienkou projektu bolo zlepšiť podmienky pre športovanie a vzdelávanie žiakov a zároveň modernizovať priestory školy spolu so športoviskom, ktoré bude slúžiť verejnosti,“ uviedla primátorka na sociálnej sieti. Dodala, že celkové náklady sa vyšplhali na približne 650.000 eur, mesto spolufinancovalo projekt sumou približne 50.000 eur.
Ako priblížila, v rámci projektu pribudla nová klimatizácia v školskej kuchyni, nový nábytok a počítače v učebniach chémie a informatiky či nové vybavenie v posilňovni. Na streche školy tiež inštalovali fotovoltické panely a vybudovali plošinu pre bezbariérový vstup do hlavnej budovy.
Najnáročnejšou a najväčšou investíciou však podľa Kazimírovej bola revitalizácia športového areálu, kde zrekonštruovali bežeckú dráhu a multifunkčné ihriská. „Výsledkom realizácie projektu je plne funkčný športový areál, ktorý vytvára lepšie podmienky pre pohybové aktivity žiakov a zároveň je k dispozícii aj širokej verejnosti,“ dodala primátorka.