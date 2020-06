V Žarnovici začali s kompletnou rekonštrukciou zdravotného strediska

Žarnovica 9. júna (TASR) - V Žarnovici začínajú v týchto dňoch s kompletnou rekonštrukciou zdravotného strediska, z ktorého by sa malo stať moderné centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS). Časť objektu už aktuálne neslúži svojmu účelu, realizujú sa tu prípravné práce na rekonštrukciu.



Viceprimátorka Žarnovice Alena Kazimírová priblížila, že prvá etapa prác v interiéroch ambulancií, ktoré boli umiestnené v tzv. prístavbe zdravotného strediska, začne od pondelka 15. júna. Trvať by mala približne tri mesiace. Po ich ukončení budú práce zamerané na obnovu hlavnej časti budovy.



V prístavbe sídlili štyri ambulancie, tri z nich nájdu pacienti počas rekonštrukcie vo vhodných náhradných priestoroch. Vedenie mesta podľa jej slov komunikovalo s dotknutými lekármi o možnostiach náhradných priestorov a ponúklo im pomoc pri sťahovaní.



Na rekonštrukciu zdravotného strediska získalo mesto nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu vo výške viac ako 782.300 eur. Projekt počíta s komplexnou rekonštrukciou jestvujúcich priestorov, výstavbou schodiska a šachty pre výťah, a tiež nadstavbou na nižšej časti. Kým aktuálne je v stredisku 12 ambulancií, po rekonštrukcii by ich malo byť 15.